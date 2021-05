SAN SEVERO – L’A.C. premia l’Associazione Dauna Salute Mentale (A.DA.SA.M.)

Tra le tantissime belle realtà della nostra San Severo, vi è sicuramente da annoverare l’Associazione Dauna Salute Mentale (A.DA.SA.M.), che, ormai da anni, collabora con il Centro Psichiatrico della ASL di Foggia, al fine di organizzare programmi di riabilitazione psico-sociale finalizzati a recuperare e a migliorare le competenze e le abilità di persone che soffrono di disturbo mentale, onde consentire l’inserimento e la integrazione nella società. Durante le interminabili giornate di lockdown gli utenti, unitamente alla presidente dell’associazione dott. ssa Oriana Ripoli e gli operatori Anna Filomeno e Gerry Milione hanno organizzato laboratori pratico-manuali ove sono stati eseguiti lavori di riciclo tanto splendidi da meritare, in data 24 febbraio u.s., l’attenzione della trasmissione televisiva “Detto Fatto”, del palinsesto di RAI 2, nel corso della quale la conduttrice Bianca Guaccero , dopo aver presentato le piccole opere d’arte realizzate , ha pubblicamente elogiato gli operatori del centro Diurno Psichiatrico di San Severo per l’ottimo lavoro svolto. Oggi, 31 maggio 2021, alle ore 11,00, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, unitamente all’Assessore alla Cultura, Avv. Celeste Iacovino, all’Assessore alle Politiche Sociali, Avv. Simona Venditti, ed alla Ambasciatrice della Gentilezza, Dott.ssa Arcangela De Vivo, ha espresso, a nome della Civica Amministrazione il più vivo compiacimento agli operatori del centro Diurno Psichiatrico insieme agli operatori del CSM coordinati dal dott. Claudio Massaro , agli utenti ed alle loro famiglie, ai quali sono stati consegnati degli attestati di benemerenza, assicurando, nel contempo, il pieno appoggio per ogni iniziativa futura.

Il portavoce del Sindaco

Avv. Dario de Letteriis