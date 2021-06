CERIGNOLA – 35.000 MILA LITRI DI GASOLIO IN SEQUESTRO GIUDIZIARIO DEVOLUTO PER FINI ISTITUZIONALI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA

GASOLIO IN SEQUESTRO GIUDIZIARIO DEVOLUTO PER FINI ISTITUZIONALI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia e l’Ufficio delle Dogane di Foggia, su autorizzazione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Foggia, hanno promosso la cessione per uso istituzionale al Comando Provinciale dei Vigili di circa 35.000 litri di gasolio.

Il carburante proviene da più sequestri penali eseguiti dai finanzieri delle Compagnie di Cerignola e di Foggia nel corso di più operazioni del 2020, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, a contrasto del traffico illecito di prodotti petroliferi immessi fraudolentemente in commercio nella provincia di Capitanata senza assolvere le imposte dovute (IVA e Accise).

La proposta di devoluzione è stata avanzata dai Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza alla competente Autorità Giudiziaria che ha dissequestrato e disposto la cessione gratuita del prodotto destinato alla confisca, mentre l’Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha rilasciato la necessaria autorizzazione ai fini fiscali.

Alle operazioni di consegna hanno presenziato funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Foggia e finanzieri del Comando Provinciale di Foggia.

Il gasolio devoluto verrà utilizzato nell’ambito dei servizi istituzionali svolti dai Vigili del Fuoco al servizio della cittadinanza, consentendo di realizzare un risparmio sui costi di gestione, in un’ottica di leale collaborazione e solidarietà tra enti pubblici.

Il risultato conseguito conferma la continua azione di sostegno svolta dall’Agenzia elle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, di concerto con le altre Istituzioni locali, a beneficio dell’intera collettività.