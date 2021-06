FOGGIA – ROTARY CLUB, UNA CONFERENZA SUL COVID-19

Il Rotary Club Foggia, presieduto dall’Avv. Luigi Miranda, ha organizzato una conferenza on line su piattaforma Zoom alle ore 19,30 di giovedì 3 giugno 2021 per trattare l’attualissimo tema della campagna vaccinale anti Covid-19 che, in pieno svolgimento, ci pone di fronte a numerosi interrogativi e dubbi.

Interveranno quali relatori il dott. Pierluigi De Paolis (Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia) ed il dott. Pasquale Conoscitore (Presidente Federazione Medici Pediatri della Provincia di Foggia) che, oltre a fare maggiore chiarezza sull’argomento ed illustrare i migliori comportamenti da adottare per debellare la situazione pandemica, risponderanno volentieri alle domande che i partecipanti indenderanno porre.

Concluderà i lavori il Governatore del Distretto 2120 Giuseppe Seracca Guerrieri.