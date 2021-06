MARGHERITA DI SAVOIA – AL VIA L’EDUCATIONAL TOUR PER PROMUOVERE LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO SALINARO

AL VIA L’EDUCATIONAL TOUR PER PROMUOVERE

LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO SALINARO

Avrà inizio venerdì 4 giugno e durerà sino a martedì 8 giugno l’educational tour promosso dal Comune di Margherita di Savoia in collaborazione con la Regione Puglia, l’Agenzia Puglia Promozione ed il Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino: sarà un tour alla scoperta della Puglia Imperiale in occasione dei Giorni della Cipolla Bianca di Margherita IGP, organizzati dal Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di Margherita IGP.

Il tour ha infatti una suggestiva denominazione: “Nella terra della Dama bianca e dei cristalli rosa”, laddove la Dama bianca è ovviamente la Cipolla Bianca di Margherita IGP, prodotto simbolo degli arenili di Margherita di Savoia, ed i cristalli rosa sono altrettanto chiaramente quelli che nascono dalla produzione del sale nei bacini della Salina. Prenderanno parte a questo tour esperienziale dieci giornalisti e blogger appartenenti alle più prestigiose testate operanti nel settore turistico ed enogastronomico. La formula di questo educational tour ricalca quella della positiva esperienza realizzata nel dicembre 2018 dall’amministrazione comunale di Margherita di Savoia, che ha contribuito a favorire la visibilità delle notevoli risorse turistiche ed ambientali del nostro territorio nonché delle sue produzioni tipiche.

Venerdì 4 giugno dalle 19.00 al Ristorante Porta dei Leoni presso il centro turistico “Valerio” ci saranno l’accoglienza dei partecipanti e la conferenza stampa di presentazione del programma con il saluto e l’intervento delle autorità presenti. Il giorno seguente è prevista la partecipazione ai Giorni della Cipolla Bianca di Margherita IGP con escursione nella Zona Umida delle Saline e negli arenili di produzione, nel pomeriggio un’escursione che partirà dal Centro Visite della Salina e prevede anche una sosta presso il Museo del Sale poi, a partire dalle 19.30 ci sarà l’inaugurazione del “Lungomare delle eccellenze” con la partecipazione dei prodotti tipici dei Consorzi di tutela in mostra presso gli stabilimenti balneari. Nei giorni successivi, oltre a percorsi di degustazione e pasti a base di prodotti tipici, sono previste escursioni nelle località vicine (Trani, Barletta, Castel del Monte, Parco dell’Alta Murgia) ed una visita alle Terme di Margherita di Savoia con presentazione dei principali trattamenti benessere.

Il prof. Giuseppe Castiglione, Presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita IGP, presenta così la partnership con altri Consorzi: «Da noi prodotti, ambiente, cultura e storia sono inscindibilmente legati: pensiamo ai due prodotti identificativi della nostra realtà, il sale e la Cipolla bianca di Margherita IGP, entrambi figli di un ambiente unico quale la Zona Umida delle Saline e il mare. A conferma della nostra convinzione per il prodotto Puglia come brand vincente sui mercati turistici, culturali e alimentari abbiamo invitato all’iniziativa i Consorzi dei prodotti di eccellenza dell’area nord della Puglia, tutti riconosciuti e certificati dall’Unione Europea con i marchi DOP e IGP. Stiamo lavorando con i Consorzi per far crescere presso i consumatori la consapevolezza sull’importanza dei marchi di qualità che certificano le tecniche di produzione, il luogo, la storia e la bontà del gusto dei nostri prodotti».

Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: «Il Comune di Margherita di Savoia, attraverso la partecipazione al bando della Regione Puglia relativo al Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020, è il soggetto promotore di questo educational tour, finanziato dalla Regione Puglia e coordinato dal Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino: averlo legato ai Giorni della Cipolla Bianca di Margherita IGP indica la volontà da parte della nostra amministrazione comunale di supportare gli sforzi dei nostri produttori in un momento particolarmente difficile per l’economia del territorio valorizzando le produzioni tipiche e le risorse turistiche, ambientali ed enogastronomiche di Margherita di Savoia. L’importante sinergia istituzionale che il Comune ha messo in atto coinvolgendo Regione e Patto Territoriale conferma la nostra visione strategica e collegiale dei percorsi di rilancio dei nostri settori produttivi e vuole esaltare una volta di più la tradizionale ospitalità della nostra cittadina, i suoi servizi nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione e la possibilità di coniugare in una sola offerta turistica benessere fisico, relax, cultura e conoscenza delle nostre risorse ambientali».