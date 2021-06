SAN SEVERO – INTERVISTA A LOIDE, ALL’ESORDIO CON TORNO A SORRIDERE

INTERVISTA A LOIDE, ALL’ESORDIO CON TORNO A SORRIDERE

Si intitola Torno a sorridere la canzone d’esordio nella Christian Music Italiana di Giorgia di Lella, in arte Loide, interprete sanseverese ma emiliana d’adozione. Tratto dall’album Metamorfosi, il primo singolo videoclip è on line dal 20 maggio.

Testo e Musica di Angelo Maugeri e Marco Canigiula, per l’arrangiamento dello stesso Canigiula, Torno a sorridere è una canzone schietta, che senza artifici parla della voglia di ritornare a vivere, di poter essere sé stessi fino in fondo, superando modelli e pregiudizi, nella gioia della speranza e della fede scoperta e vissuta sin dall’adolescenza, come ci racconta la stessa artista nell’intervista che segue

Come nasce Torno e sorridere e il progetto dell’album Metamorfosi?

Nasce dal talent di musica cristiana J-FACTOR, al quale ho partecipato nel marzo scorso, a Milano. Qui vengo notata dal direttore artistico Angelo Maugeri, che ha deciso di produrre il mio primo album per la Hopeful Music – fondamentale l’apprezzamento della mia esibizione sul web e sui social, e il premio demoscopico, della giuria popolare.

Di cosa parlano le canzoni che canti?

Parlano della scoperta della spiritualità e della fede, e della possibilità di essere sé stessi fino in fondo, superando inadeguatezze e pregiudizi, finalmente in pace con il mondo, felici.

Torno a sorridere, insieme all’album da cui è tratto, parla di questo, di cambiamento e rinascita, grati ogni giorno, per ciò che riceviamo dal Creatore, per il suo amore incondizionato.

Condividere questa esperienza di fede con gli ascoltatori per me è molto importante.

Dal punto di vista musicale e canoro questo singolo cosa rappresenta per te?

La mia voce in questa canzone si esprime al cento per cento. Mi da lo spazio melodico che cercavo, e nel ritornello quello emotivo. Un’esplosione di emozioni, come nei versi “E torno a sorridere, l’anima è in festa e il buio più non c’è…Ritorno a vivere. C’è una finestra che hai aperto per me. Dio non mi stancherò di fare in modo che ogni giorno sia con te. Un’occasione per viverlo nel modo migliore che c’è”.

Come definiresti Torno a sorridere?

Un inno alla vita, un canto di ringraziamento per l’amore ricevuto giorno per giorno, grazie a cui, nonostante le difficoltà, non si perde mai di vista il focus, il motivo per cui siamo stati creati e viviamo.

Sullo sfondo la preghiera come punto di contatto spirituale e di incontro con sé stessi, di ricerca di fede e di amore, da cui nascono tranquillità e gioia.

Che ruolo ha avuto la musica nel tuo percorso fino ad oggi?

La musica è sempre stata per me un punto di riferimento, affiancata alla fede e alla preghiera. E’ insieme a queste un rifugio, un approdo sicuro. Ho sempre cantato, sin da bambina, esprimendo i miei stati d’animo, la gioia come la tristezza dei momenti difficili.

Un punto di riferimento importante per me il canto, che ho approfondito frequentando sin dall’età di 9 anni un’accademia a San Severo, in provincia di Foggia – anche alle superiori l’ho coltivata, partecipando ad un’orchestra giovanile del Liceo Fiani di Torremaggiore. Adesso sto continuando a studiare, diretta da una vocal coach; studi che affiancano il corso di Digital Marketing in quel di Reggio Emilia.

Progetti?

Tra i progetti l’uscita digitale di altri singoli estratti dall’album Metamorfosi, con la realizzazione dei relativi videoclip, sempre con la voglia di condividere col pubblico il mio messaggio di fede e speranza.

Che le mie canzoni possano parlare ancora a tanti giovani, anche in nuovi progetti futuri.

L’album “Metamorfosi” prodotto da Angelo Maugeri per Hopeful Music contiene sette inediti.

Stampato su una tiratura di mille copie è disponibile sul sito della stessa casa editrice, su tutti i digital store e presso il punto vendita “L’orologiaio” sito in piazza Aldo Moro 42, a San Severo.

Torno a sorridere vede il mixaggio e il mastering a cura di Alessandro Orlandi.

Il videoclip è stato realizzato presso lo Studio 144 di Roma, per le riprese e il montaggio di Canzoni Inedite. Assistente alla Regia Valeria Leo.

Di seguito il video al link… https://youtu.be/D57pCIvORrE

Il testo del brano

TORNO A SORRIDERE

Testo e musica di Angelo Maugeri e Marco Canigula

Non ho più paura, di non essere all’altezza

Non ho più paura di essere me stessa

Non mi fa paura più il domani

La mia vita era un quadro grigio

Ma adesso è a colori, adesso è a colori

Grazie per il sogno che hai donato a me

E torno a sorridere

L’anima è in festa e il buio più non c’è

Ritorno a vivere

C’è una finestra che hai aperto per me

Dio non mi stancherò

di fare in modo che ogni giorno sia con Te

Un’occasione per viverlo nel modo migliore che c’è

Non ho più paura di uscire dalla stanza

Camminare a testa alta e trovare la speranza

Non mi fa più male pensare a ieri

Anche quando mi sentivo sola

Ora so che c’eri, ora so che sempre ci sarai

Grazie per l’amore che ogni giorno mi dai

Dio non mi stancherò

di viverlo nel modo migliore che c’è

Grazie per il sogno che hai dato a me

Ascolta Loide in tutti i #DigitalStores: https://open.spotify.com/ artist/5Qo97. ..

Links: