SAN SEVERO – Onore, Amore e Vendetta: la trilogia di Verdi per gli Amici della Musica. Il concerto domenica 6 giugno alla Divina Provvidenza di S. Severo

Onore, Amore e Vendetta: la trilogia di Verdi per gli Amici della Musica

Il concerto domenica 6 giugno alla Divina Provvidenza di S. Severo

Prosegue con successo la rassegna musicale degli “Amici della Musica”. Il prossimo 6 giugno, alle ore 11, presso l’Auditorium della Divina Provvidenza (piazza del Papa) ospiti della 52.ma stagione concertistica il duo pianistico a quattro mani Aurelio e Paolo Pollice con un Matinè Musicale dedicato alla Trilogia di Giuseppe Verdi. Le celebri arie tratte dalla Traviata, Rigoletto e Trovatore, risuoneranno in trascrizioni originali del maestro Paolo Pollice.

Particolarmente accattivante il titolo del progetto musicale “Amore, Onore, Vendetta” che rivela lo stile narrativo del concerto: l’invidia e la rabbia del Rigoletto, la purezza e la sofferenza della Traviata, il fuoco e il sangue del Trovatore. Riecheggeranno così le arie, i duetti e i preludi, capolavori senza tempo. Legati da grande sintonia e ricchi di esperienze musicali ai massimi livelli, i fratelli Pollice costituiscono uno dei più importanti sodalizi nel panorama della musica classica e si distinguono per la straordinaria capacità di coinvolgimento del pubblico con chiarezza di linguaggio e convincente capacità narrativa.

«Il duo formato dai pianisti Aurelio e Paolo Pollice è sicuramente una delle formazioni più attive e importanti in Italia avendo vinto numerosi concorsi pianistici nazionali», commenta Gabriella Orlando, presidente dell’Associazione. L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.

Aurelio e Paolo Pollice si sono diplomati in pianoforte rispettivamente con Sergio Perticaroli al Conservatorio di Roma e con Antonio Ballista al Conservatorio di Milano. Dopo aver vinto, numerosi concorsi pianistici nazionali, importanti, per la loro formazione musicale sono stati gli incontri con i Maestri Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino. Svolgono un’intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane per prestigiose società tra cui, Milano Serate musicali, Napoli Associazione Scarlatti, Palermo Amici della Musica, ed in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, U.S.A. ed in Messico. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca… e registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, Radio Clasica e Radio Nacional de Espana. Ospite di prestigiosi festivals internazionali, il Duo ha, tra l’altro, presentato in prima esecuzione assoluta opere di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, Castiglioni, Lorenzini. Insegnano Pianoforte presso il Conservatorio di Vibo Valentia dove svolgono un’intensa ed appassionata attività didattica. Tengono corsi e master classes in Italia ed all’estero con allievi vincitori di numerosi concorsi.

