BASKET SERIE A2 – Una bella notizia per l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo: finalmente tutti negativi!

Sospiro di sollevo in casa Allianz. La squadra, seppur a ranghi ridotti, è tornata ad allenarsi e ad assaporare il parquet del “Falcone e Borsellino”. Oggi, infatti e finalmente potremmo dire, è risultato negativo anche l’ultimo dei giocatori e, gradualmente, sono ripresi gli allenamenti agli ordini di coach Luca Bechi. Sicuramente, il tempo stringe e la prima partita del 10 giugno contro la Stella Azzurra è tutta ancora da costruire a partire dalle reali condizioni dei giocatori, ma la Cestistica, ne siamo certi, si farà trovare pronta per centrare l’obiettivo e rimanere in Serie A2.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo