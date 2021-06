CALCIO ECCELLENZA – SAN SEVERO E MISTER CRISCUOLO, È DIVORZIO

Come annunciato in tempi non sospetti è divorzio tra il San Severo Calcio e il tecnico Vincenzo Criscuolo. Ieri sera le parti si sono incontrate e di comune accordo si è deciso l’interruzione del rapporto di collaborazione tecnica. “Si ringrazia Mister Vincenzo Criscuolo per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata durante tutta la stagione sportiva 2020/21 – si legge in un comunicato del San Severo -, augurandogli il meglio dal punto di vista personale e professionale per il suo futuro” concludono dalla società giallogranata.

Antonio Villani (La Gazzetta del Mezzogiorno