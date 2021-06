CERIGNOLA – ELEZIONI COMUNALI, CI SARÀ ANCHE IL MOVIMENTO SENSO CIVICO

COMUNICACO STAMPA

Nel prossimo autunno, la Città di Cerignola verrà chiamata ad eleggere il proprio Sindaco.

Il Movimento di Senso Civico per Cerignola, si presenterà a questa consultazione con la propria lista composta da donne e uomini che vogliano impegnarsi per la rinascita della Città, umiliata

dallo scioglimento dell’Amministrazione Comunale per Infiltrazione Mafiosa.

Il movimento di Senso Civico, ritiene fondamentale ancora prima di parlare di candidati sindaci costruire programmi e idee capaci di rispondere alle aspettative dei cittadini e dare una vera svolta per la crescita della nostra città. Il movimento Senso Civico per Cerignola, soggetto politico nuovo, nato in occasione delle consultazioni regionali, alla luce dei consensi ottenuti, sta ragionando sull’opportunità di presentare una propria candidatura o concorrere alle primarie una volta individuata una coalizione costruita su idee, programmi che mettano al centro la qualità della vita

e il progresso della nostra comunità

L’invito, rivolto a tutti e di partecipare alla scrittura di una nuova storia, dove tutti siano protagonisti nel creare la Cerignola che vorremmo, con le buone energie di collaudata e comprovata esperienza, affiancata da energie nuove emergenti con idee e volontà di realizzare i nuovi programmi attraverso le proprie competenze lavorative, per custodire, abbellire e implementare ciò che di bello e buono abbiamo. Insieme con coraggio, possiamo risollevare le sorti di questa città con decisione e voglia di fare.

Tutti abbiamo in “ Comune “ un Senso Civico per Cerignola.

Cerignola li, 04 giugno 2021 Il Segretario Cittadino

Domenico Bellapianta