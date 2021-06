FOGGIA – Le braccia al cielo e il volto di Paolo Rossi, il grande “Pablito” che infiammò i Mondiali di calcio vinti dall’Italia nel 1982, campeggiano sui 200 metri quadri del fianco di un edificio popolare nel pieno centro!

Le braccia al cielo e il volto di Paolo Rossi, il grande “Pablito” che infiammò i Mondiali di calcio vinti dall’Italia nel 1982, campeggiano sui 200 metri quadri del fianco di un edificio popolare nel pieno centro di Foggia.

Di cosa si tratta? Da quando, stamattina, è stata rimossa l’impalcatura che nascondeva l’opera, se lo stanno chiedendo in molti, condividendo foto e commenti sui social.

Tutti i dettagli di queste nuove “Case POPolari, belle e intelligenti” saranno svelati venerdì 11 giugno prossimo, alle ore 10:00, all’incrocio tra via Ammiraglio Alberto da Zara e via Brigata Pinerolo, a Foggia, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del vicepresidente Raffaele Piemontese, dell’amministratore unico di ARCA Capitanata Denny Pascarella, Salvatore Pepe di “Graffiti for Smart City” e Luca Barbieri di Casa Klima Bolzano.