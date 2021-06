PUGLIA – COVID-19 – COMINCIA LA VACCINAZIONE DEI RAGAZZI FRAGILI TRA 12 E 15 ANNI

COVID: COMINCIA OGGI IN PUGLIA LA VACCINAZIONE DEI RAGAZZI FRAGILI TRA 12 E 15 ANNI

“In Puglia abbiamo cominciato oggi a vaccinare i bambini fragili. Questi bambini tra i 12 e i 15 anni hanno bisogno di particolare protezione dal covid.

Siamo contenti di essere i primi in Italia a metterli in sicurezza, le immagini delle vaccinazioni sono veramente una grande emozione.

Appena ricevuta l’autorizzazione dalle autorità sanitarie abbiamo cominciato la vaccinazione anticovid. I bambini sono la cosa più importante che abbiamo e dobbiamo tutelarli soprattutto quando hanno fragilità che, grazie al vaccino, affronteranno con maggiore tranquillità”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Il vaccino è l’arma migliore che abbiamo a disposizione contro il covid. Quante più persone si vaccineranno, meno il virus circolerà e la ripresa autunnale sarà più facile anche nelle scuole e nelle università. La vaccinazione permetterà subito a questi bambini di riprendere una vita normale attraverso le socialità che gli è mancata e che ad oggi ha aggravato il loro stato di fragilità. Ecco perché abbiamo subito iniziato a vaccinare gli adolescenti più fragili grazie all’aiuto delle reti ospedaliere e delle strutture di cura. I ragazzi non in carico nelle strutture, ma ugualmente con patologie, saranno seguiti dai loro pediatri che li vaccineranno. Le scuole inoltre ci metteranno a disposizione gli elenchi degli adolescenti da vaccinare negli hub esattamente come abbiamo fatto per i maturandi e per i docenti. E i caregiver dei ragazzi saranno ugualmente vaccinati se non lo sono già stati”.

Lo ricorda l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco.



Link video dichiarazione Emiliano

http://rpu.gl/uFM1B

Link video immagini policlinico bari

http://rpu.gl/D93kG