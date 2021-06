SAN SEVERO – Avviso esplorativo per la preparazione del cartellone degli eventi culturali estivi “San Severo. Sere d’Estate 2021”

Il Comune di San Severo, Assessorato alla Cultura, sulla scorta dell’esperienza positiva dello scorso anno, ha predisposto un avviso esplorativo per la preparazione del cartellone degli eventi culturali estivi “San Severo. Sere d’Estate 2021” da tenersi nel periodo compreso tra il 17 giugno e il 30 settembre 2021.

Il cartellone proporrà eventi culturali, attività, mostre, manifestazioni e spettacoli, ed eventi di promozione turistico ed enogastronomica in collaborazione con l’associazione “Le città dell’Olio”, con il consorzio “Movimento del Turismo del Vino” e con il Gal Daunia Rurale.

“Molti artisti anche quest’anno sono stati costretti a sospendere ogni attività – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – e per questo si è pensato di replicare l’esperienza dello scorso anno dando loro la possibilità di richiedere o un contributo per la copertura della spesa oppure il patrocinio gratuito, la promozione e la comunicazione connessa alla rassegna stessa. Ci aspettiamo l’adesione di molti artisti del territorio che sicuramente presenteranno delle proposte interessanti che il nostro pubblico accoglierà con molto entusiasmo”.

Per evitare assembramenti, ma, allo stesso tempo, creare occasioni di svago e divertimento di cui possano beneficiare bambini, giovani, anziani, famiglie, si privilegeranno attività localizzate in spazi pubblici all’aperto delimitati e recintati per un numero di spettatori contenuto e comunque in alcuni luoghi ritenuti più idonei per il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale: come Piazza Municipio, il piazzale antistante la Biblioteca Comunale, Piazza Carmine.

Le proposte dovranno riguardare manifestazioni artistico-culturali di piazza come di seguito: 1) eventi di intrattenimento culturale; 2) mostre; 3) eventi di teatro, danza, letteratura e rassegne; 4) proiezioni cinematografiche; 5) visite guidate al patrimonio culturale e nel territorio comunale e dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 14 giugno 2021.

La proposta deve essere sottoscritta dal soggetto proponente allegando quanto segue:

1. modulo correttamente compilato (Modello A oppure Modello B)

2. copia del documento d’identità in corso di validità;

3. curriculum;

Di seguito gli schemi di domanda

SCHEMA DI DOMANDA

Avviso pubblico esplorativo per progetti artistico-culturali da inserire nel cartellone di

“San Severo. Sere d’Estate 2021”

(da compilare in modo leggibile)

MODELLO A)

Al Dirigente Area II Servizi Culturali Dott. Vito Tenore

Comune di San Severo Piazza Municipio n. 1

Pec: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

Domanda di partecipazione – progetti art. 1 lettera A – Richiesta di PATROCINIO E CONTRIBUTO (soggetto a rendicontazione)

SOGGETTO INTERESSATO:

Il/la sottoscritto/a

Nato/a Prov. Il residente a _____________ Prov. cap. In Via _______________________n.______

C.F./P.IVA

Tel. cell. e-mail

Nel caso si rappresenti un’Associazione indicare i dati della medesima:

Nominativo Associazione ______________________________________________________

Sede legale Associazione________________________________________________________

P.IVA / C.F. dell’Associazione _____________________________________________________

Riferimenti telefonici ________________________________________________

e-mail dell’Associazione___________________________________________________________________

Titolo del progetto e descrizione Tipologia di pubblico a cui è rivolto e stima affluenza Obiettivo generale principale e area d’intervento (es. rappresentazioni teatrali, concerti, etc…) Descrizione dell’allestimento tecnico previsto Esigenze tecniche supplementari: descrizioni materiali e indicazione costo relativo alle esigenze tecniche supplementari (da comprendere nel costo del progetto) Entità del contributo richiesto

Documentazione da allegare:

1. Copia del documento d’identità in corso di validità;

2. Curriculum;

FIRMA

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma da apporre in calce alla presente domanda non è soggetta ad autenticazione.

SCHEMA DI DOMANDA

Avviso pubblico esplorativo per progetti artistico-culturali da inserire nel cartellone di “San Severo. Sere d’Estate 2021”

(da compilare in modo leggibile)

Al Dirigente Area II Servizi Culturali Dott. Vito Tenore

Comune di San Severo Piazza Municipio n. 1

Pec: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

MODELLO B)

Domanda di partecipazione – progetti art. 1 lettera B – Richiesta di PATROCINIO E PROMOZIONE DEL PROGETTO – VANTAGGI ECONOMICI

SOGGETTO INTERESSATO:

Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a Prov. Il________________ residente a __________________________Prov. cap. In Via

n. – C.F./P.IVA

Tel. cell. e-mail ____

Nel caso si rappresenti un’Associazione indicare i dati della medesima:

Nominativo Associazione ______________________________

Sede legale Associazione _______________________________________________________

P.IVA / C.F. dell’Associazione ________________________________Riferimenti telefonici _________________ e-mail dell’Associazione_________________

Titolo del progetto e descrizione Tipologia di pubblico a cui è rivolto e stima affluenza Obiettivo generale principale e area d’intervento (es. rappresentazioni teatrali, concerti, etc…) Descrizione dell’allestimento tecnico previsto Esigenze tecniche supplementari: descrizioni materiali e indicazione costo relativo alle esigenze tecniche supplementari (da comprendere nel costo del progetto)

FIRMA

Documentazione da allegare: