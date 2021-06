SAN SEVERO – Entra in chiesa e minaccia di uccidere tutti, poi si scaglia contro i carabinieri. Momenti di tensione, fermato un 49enne

Momenti di panico a San Severo. Ieri, durante la messa delle ore 19.30 presso la parrocchia di San Severino, un 49enne del posto si è introdotto nella chiesa, in evidente stato di agitazione, cominciando a turbare la funzione religiosa; accompagnato fuori dalla chiesa da alcuni fedeli, l’uomo ha cominciato ad inveire dicendo “io vi uccido tutti quanti”. Al termine della messa il 49enne ha continuato ad inveire contro i fedeli mentre si allontanavano dalla chiesa. Nel mirino anche un’anziana di 83 anni che è riuscita a rifugiarsi presso la propria abitazione, sita nei pressi della chiesa. . Ieri, durante la messa delle ore 19.30 presso la parrocchia di San Severino, un 49enne del posto si è introdotto nella chiesa, in evidente stato di agitazione, cominciando a turbare la funzione religiosa; accompagnato fuori dalla chiesa da alcuni fedeli, l’uomo ha cominciato ad inveire dicendo “io vi uccido tutti quanti”. Al termine della messa il 49enne ha continuato ad inveire contro i fedeli mentre si allontanavano dalla chiesa. Nel mirino anche un’anziana di 83 anni che è riuscita a rifugiarsi presso la propria abitazione, sita nei pressi della chiesa.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri a loro volta aggrediti verbalmente, con la frase “io vi uccido tutti quanti, bastardi”. Dopo l’invito a salire sull’autovettura dei militari, il 49enne si è scagliato contro di loro ferendo al volto con un calcio uno dei carabinieri intervenuti. L’uomo è stato arrestato e ristretto ai domiciliari.

Oggi si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, innanzi al giudice del Tribunale di Foggia, Serretiello; il pm Negrisolo ha chiesto la custodia cautelare in carcere, il difensore Maurizio Falcone ha chiesto la misura della presentazione quotidiana ai carabinieri; il giudice ha accolto la richiesta del difensore, disponendo che l’imputato si presenti quotidianamente presso la caserma dei carabinieri di San Severo ed ha fissato l’udienza del 15 giugno per la celebrazione del giudizio per direttissima. Falcone, difensore dell’imputato, ha preannunciato richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato.

