SAN SEVERO – PIAZZA INCORONAZIONE: PREVISTO UN NUOVO LOOK!

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L’ACQUISIZONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA PER LA “RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’AREA DI PIAZZA INCORONAZIONE MEDIANTE INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E PEDONALIZZAZIONE DEI CORRELATI SPAZI VIARI”

Con propria determinazione dirigenziale, il Dirigente AREA IV e AREA VI Benedetto di Lullo ha proceduto all’indizione di un concorso di progettazione in due gradi finalizzato alla acquisizione del progetto di fattibilità tecnico economica, con previsione di successivo affidamento al vincitore, della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato “Rifunzionalizzazione dell’area di Piazza Incoronazione mediante interventi di ridefinizione della viabilità esistente e pedonalizzazione degli spazi viari di prossimità”.

Lo schema di bando di gara è allegato all’atto relativo al concorso di progettazione ex art. 154 comma 4 del dlgs 50/2016 (Codice dei Contratti) avente ad oggetto l’intervento di “RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’AREA DI PIAZZA INCORONAZIONE MEDIANTE INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E PEDONALIZZAZIONE DEI CORRELATI SPAZI VIARI” pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it

Per la realizzazione dell’opera nel Bilancio di Previsione approvato il 31 maggio scorso, sono stati previsti 940mila euro, da coprire per 600mila euro con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti e per la restante parte con altri fondi di bilancio.

“E’ un primo passo verso la realizzazione di un programma pluriennale di pedonalizzazione più ampio – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – per dare una nuova identità al tessuto urbano cittadino”.

Il concorso si svolgerà mediante procedura aperta, in forma anonima, e verrà aggiudicato anche in presenza di un’unica proposta ritenuta idonea dalla apposita Commissione Giudicatrice. Al vincitore del concorso, previo l’imprescindibile ed efficace reperimento delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dell’opera, oltre alla corresponsione del valore della prestazione per lo studio di fattibilità, potrà essere affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, se in possesso dei requisiti previsti per legge. Al termine della procedura concorsuale si provvederà, previo reperimento delle necessarie risorse economiche, ad attivare il procedimento di spesa finalizzato alla realizzazione della fase esecutiva dell’opera. Si provvederà alla nomina della commissione di gara con successivo provvedimento, al termine della acquisizione delle proposte relative al I° grado, avvalendosi, nel caso ricorrano le condizioni, anche di professionalità interne all’Ente Comunale.

SAN SEVERO, 7 giugno 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo