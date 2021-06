TORREMAGGIORE – ROTARY CLUB – “La festa del labaro … tra i colori di PierPaz”

“La festa del labaro … tra i colori di PierPaz”

Nella bella cornice del castello ducale di Torremaggiore la Presidente, dr.ssa Mina Leccese, ha presentato il nuovo labaro del Rotary Club di San Severo dopo cinquantanove anni di splendido “SERVIZIO ROTARIANO” dell’originale.

Sono stati donati lavori pittorici – acquerelli, pastelli, chine e acrilici – realizzati appositamente per l’occasione dall’ing. Pier Carlo Pazienza, pastpresident del club e “pittore per diletto”, presentati con un allestimento particolarmente bello curato dalla prof.ssa Linda Lenza, prefetto del club; i lavori pittorici sono stati utilizzati dal club per una raccolta fondi pro “La città dei colori” associazione di volontariato di San Severo – presieduta dalla dr.ssa Grazia Villani – attivissima nell’aiutare i giovani meno fortunati.

Molto calorosa l’adesione al “crowfunding” di soci ed ospiti, intervenuti numerosi, ma purtroppo in numero contingentato per il dovuto rispetto delle norme in vigore.