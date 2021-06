Centrodestra, Salvini “Nè fusione nè annessione ma collaborazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che dopo il Covid gli italiani chiedano

alla politica unità, concretezza, efficenza. Se invece di essere

10 e dire 10 cose diverse, ragioniamo e poi parliamo con una voce

sola, come centrodestra in Italia e in Europa, è un bene per noi,

per Draghi, per il governo, per gli italiani”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Federcuochi, rispondendo a una domanda sulla sua proposta di federazione del centrodestra. “Nessuna fusione, nessuna annessione, ma una collaborazione”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).