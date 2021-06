SAN SEVERO – RIPARTE LA COLONIA ESTIVA 2021 DEL COMUNE ORGANIZZATA DALL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI. C’E’ TEMPO SINO AL 23 GIUGNO PER PRESENTARE LE DOMANDE

Quest’anno il Comune di San Severo, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali ha curato nuovamente l’organizzazione di una colonia estiva per i bambini ed i ragazzi della Città. L’Assessorato quest’anno ha voluto dare una nuova impronta alle attività della Colonia estiva individuando una location innovativa, ovvero una masseria ed un bosco didattico, ubicata nell’agro di Cagnano Varano situata a circa 550 mt s.l.m., nello splendido scenario dell’altopiano del Parco Nazionale del Gargano, che ben si presta ad un più agevole rispetto alle vigenti normative anti – Covid -19.

“Abbiamo pensato ad una location diversa che offra ai bambini ed ai ragazzi nuovi spazi educativi e ludici dopo il lungo periodo di isolamento a cui sono stati sottoposti – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti – ed abbiamo individuato per il 2021 lo splendido scenario del Parco Nazionale del Gargano, in una bella struttura in collina. I ragazzi potranno vivere un’esperienza diversa dal solito a contatto diretto con la natura, vivere la campagna e riscoprire il calore delle antiche tradizioni della nostra terra e i valori con cui sono cresciute intere generazioni del nostro territorio. Insomma, una colonia estiva in grado di abbinare gli spazi ricreativi e vacanzieri a aggregativi, a quelli del gioco, dello stare insieme in un dimensione che aiuta stando all’aria aperta. I ragazzi potranno trascorrere giornate intere immersi nella natura”.

SAN SEVERO, 8 GIUGNO 2021

dott. Michele Princigallo