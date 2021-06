SAN SEVERO – GIOVEDI’ 10 GIUGNO IL SALUTO AL DOTT. ROBERTO PASQUANDREA

Il Sindaco Francesco Miglio, accompagnato dall’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, consegnerà una targa di ringraziamento al dott. Roberto Paquandrea in occasione di una cerimonia di saluto che si terrà domani, giovedì 10 giugno 2021 con inizio alle ore 19,00 presso le Cantine d’Araprì. Roberto Pasquandrea, cultore di arte, archeologia e microstoria locale, lascerà San Severo nei prossimi giorni. L’evento è del periodico La Gazzetta di San Severo, Cantine d’Araprì, Comune di San Severo, Comune di Torremaggiore, Lions Club San Severo, Club per l’UNESCO di San Severo, Rotary Club San Severo, Società di Storia Patria sezione di San Severo ed Alta Capitanata, Diocesi di San Severo, Archeoclub d’Italia San Severo.

“E’ il doveroso saluto della Città di San Severo – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino – ad un suo illustre figlio, che ha dato al mondo culturale cittadino e non solo. Siamo grati all’amico Roberto per quanto ha fatto in tutti questi decenni in favore della nostra comunità, è stato un impegno unico, coeso a far scoprire la nostra storia, a far riemergere da un lontano passato le nostre radici. GRAZIE DI CUORE ROBERTO per quanto hai dato a San Severo ed alla capitanata tutta”.

Con gli amministratori di San Severo ci sarà anche il Sindaco di Torremaggiore Emilio di Pumpo che ringrazierà il dott. Paquandrea per l’attività svolta in favore degli Scavi di Fiorentino e per i beni culturali della Città di Torremaggiore. Salvatore D’Amico, Presidente del dell’associazione centro Attività Culturali “Don Tommaso Leccisotti” Torremaggiore, consegnerà al dott. Pasquandrea il Premio “Augustale d’oro” edizione 2021. Previsti gli interventi anche di S.E. Mons. Giovanni Checchinato, – Vescovo di San Severo, Grazioso Piccaluga, Pres. Società di Storia Patria Puglia Sez. di San Severo, Francesco Giuliani, Vice Presidente del Club per l’UNESCO di San Severo, scrittore e Giornalista. L’intero evento, moderato dal giornalista Desio Cristalli, sarà trasmesso in diretto streaming sulla pagina FB de La Gazzetta di San Severo.

CURRICULUM DI ROBERTO MARIA PASQUANDREA

Roberto Matteo Pasquandrea, specialista in Anestesia e Rianimazione, è Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, socio ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia e socio ordinario della Società Italiana di Storia della Medicina. Pasquandrea è stato tra i fondatori dell’Archeoclub d’Italia sede di San Severo, nel quale ha assunto la carica di presidente per dieci anni e, negli stessi anni e nel medesimo Sodalizio, anche di Consigliere nazionale. Sempre nella veste di presidente dell’Archeoclub di San Severo ha avviato i Convegni nazionali di Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia ha fondato, con il Comune di Torremaggiore e l’Università di Bari, il Centro di Studi Medievali della Capitanata, che ha avuto il merito di condurre campagne di scavi per dieci anni, con l’Ecole Francaise de Rome e la Sorbona di Parigi, sul sito dove sorse la città di Fiorentino, in cui nel 1250 morì l’imperatore Federico II, e di celebrare ben tre Convegni Internazionali sul Medioevo in Capitanata. Ha pubblicato un volume dedicato alla storia della chiesa di Santa Lucia in San Severo e numerosi articoli di storia, di archeologia, di medicina e di storia della Medicina su riviste scientifiche e su varie testate. Nel 2009 pubblica Chiesa di San Severino Abate e sue grance in San Severo e nel 2010 cura con Annamaria Bonsante Celesti Sirene. Musica e monachesimo dal Medioevo all’Ottocento che raccoglie gli Atti del Seminario Internazionale tenutosi a San Severo il 7-9 Marzo 2008. Nel 2009 ha pubblicato il volume Chiesa di San Severino Abate e sue grance, al quale ha fatto seguito, nel 2010, Chiese parrocchiali di Santa Maria, San Nicola, San Giovanni Battista e loro grance in San Severo. Nella Diocesi di San Severo è stato direttore del Museo Diocesano, dell’Archivio Storico e dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici.

SAN SEVERO, 9 giugno 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo