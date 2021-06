SAN SEVERO – L’Emporio della Solidarietà “Don Felice Canelli” apre i battenti in via Soccorso 46 il prossimo SABATO 12 GIUGNO alle ore 17,30

L’Emporio della Solidarietà “Don Felice Canelli”, promosso dalla Caritas diocesana di San Severo, aprirà i battenti nei locali di via Soccorso, n. 46 il prossimo SABATO 12 GIUGNO 2021 alle ore 17,30. L’Emporio della Solidarietà “Don Felice Canelli”, promosso dalla Caritas diocesana di San Severo, aprirà i battenti nei locali di via Soccorso, n. 46 il prossimo SABATO 12 GIUGNO 2021 alle ore 17,30.

Saranno presenti e interverranno per l’occasione Mons. Giovanni Checchinato, Vescovo di San Severo; Mons. Francesco Soddu, Direttore Caritas Italiana; don Andrea Pupilla, Direttore Caritas San Severo; Avv. Francesco Miglio, Sindaco di San Severo; Avv. Simona Venditti, Assessore alle Politiche Sociali Comune di San Severo.

La Chiesa che è in San Severo pone una nuova opera-segno nel nome di un suo figlio sacerdote, apostolo e amico dei poveri, don Felice Canelli, recentemente dichiarato venerabile dalla Santa Sede. Nel drammatico contesto attuale segnato dalla crisi sanitaria l’Emporio vuole essere un luogo dove è offerto ascolto, attenzione, cura e accompagnamento dei nuclei famigliari in situazione di disagio economico e sociale.

L’Emporio della Solidarietà è stato realizzato grazie al contributo di Caritas Italiana proveniente dai Fondi Otto per mille.

Si tratta di una modalità nuova per fornire una risposta concreta e immediata ai bisogni primari dei nuclei famigliari con reddito assente o insufficiente attraverso l’offerta di una varietà di beni di prima necessità, resi disponibili da donazioni o acquisti, che i beneficiari possono scegliere in base ai loro bisogni. Un luogo dove è possibile fare la spesa gratis tramite una tessera a punti, di carattere temporaneo, abilitata dal Centro di Ascolto della Caritas diocesana dopo una valutazione dei requisiti previsti per l’accesso a tale servizio. Saranno proposti ai beneficiari anche servizi e percorsi di orientamento, formazione, inclusione e socializzazione. Inoltre, saranno promosse attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari con approccio sistemico e integrato grazie alla rete di imprese e esercizi commerciali del territorio che vorranno sostenere questa iniziativa.

L’Emporio sarà un luogo di incontro, confronto e riflessione tra Caritas, parrocchie, servizi sociali comunali, associazioni, terzo settore e mondo del volontariato per costituire una rete di sostegno ai cittadini in difficoltà, per restituire loro dignità e, infine, per promuovere la lotta allo spreco alimentare.

La nascita dell’Emporio si pone come naturale sviluppo delle attività che Istituzioni e Associazioni hanno messo in campo già da qualche anno con l’iniziativa Spesa Sospesa attiva in alcuni esercizi commerciali della città.