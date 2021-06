SAN SEVERO – PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA CAVALLOTTI: CHIESTO FINANZIAMENTO DI 5 MILIONI DI EURO

La Giunta Comunale, su proposta del Vice Sindaco – Assessore all’Urbanistica Salvatore Margiotta e dell’Assessore alla Pianificazione Strategica Luigi Montorio, ha deliberato l’ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO E PRESENTAZIONE PROPOSTA DI CANDIDATURA – APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA INTERVENTO ““Realizzazione parcheggio pubblico interrato in piazza Cavallotti – p.zza Padre Pio”.

La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Francesco Miglio ha dunque aderito all’Avviso di cui al DPCM 21 gennaio 2021 “Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021)” con la proposta di candidatura relativa all’intervento n. 1 “Realizzazione parcheggio pubblico interrato in piazza Cavallotti – p.zza Padre Pio” dell’importo complessivo di € 5.000.000,00. La Giunta ha altresì deliberato di approvare lo Studio di fattibilità tecnico ed economica denominato “Realizzazione parcheggio pubblico interrato in piazza Cavallotti – p.zza Padre Pio”, predisposto dall’ing. Benedetto di Lullo, dell’importo complessivo di € 5.000.000,00.

“Si tratta di un intervento davvero importante – dichiarano il Sindaco Miglio, il Vice Sindaco Margiotta e l’Assessore Montorio – che rientra nella più ampia e complessa attività della cosiddetta RIGENERAZIONE URBANA. Abbiamo candidato a finanziamento di 5 milioni di euro una progettualità innovativa con la creazione di un parcheggio interrato a ridosso del cuore della città”.

SAN SEVERO, 9 giugno 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo