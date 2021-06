BASKET – SERIE A2 – STASERA SAN SEVERO-STELLA AZZURRA ROMA. È il grande giorno: si gioca insieme a voi! Le ultime raccomandazioni dalla Società

Finalmente ci siamo: il grande giorno è arrivato. Alle 21 scoccherà l’ora della prima gara playout tra Allianz Pazienza Cestistica San Severo e Stella Azzurra. Un match importantissimo non soltanto per centrare la permanenza in Serie A, ma anche perché è la prima occasione di rivedere il “Falcone e Borsellino” nel suo massimo splendore: con i tifosi. Proprio al popolo giallonero sono rivolte, nelle parole del Vice Presidente Nicola Biscotti, le ultime raccomandazioni:



“Sappiamo che i sanseveresi non vedono l’ora di varcare i cancelli del Palazzetto e per tali ragioni chiediamo di arrivare per tempo al fine di evitare gli assembramenti. L’ingresso sarà garantito dalle ore 19.45 rispettando le normative vigenti. Ricordiamo che, da protocollo FIP, le norme per l’accesso sono ferree e bisogna necessariamente rispettare ciò che si richiede. Ci siamo organizzati anche con quattro farmacie della città per un costo omogeneo del tampone pari a 15 euro. Anche lì, vi chiediamo di contattare prima i dottori e di mostrare il biglietto o l’abbonamento. Facciamo ciò che ci viene chiesto e, subito dopo, ritorniamo a far ‘tremare’ il nostro Palasport!”



Si ribadisce che, in assenza delle idonee certificazioni, non sarà consentito l’accesso al Palazzetto.



Per chi lo volesse, ci sarà anche l’opportunità di comprare del merchandising per colorare di giallonero la nostra “casa”.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo