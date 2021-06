BAT – IL COLONELLO DI SAN SEVERO FABIO FICUCIELLO DEI CARABINIERI NUOVO CAVALIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Presso la Prefettura di Campobasso il concittadino Fabio Ficuciello, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, attualmente Comandante del Reparto Operativo presso il Comando Provinciale della BAT in Trani, ha ricevuto la prestigiosa onorificenza dalla Presidenza della Repubblica, insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Il Ten. Colonnello Fabio Ficuciello si è visto attribuire questo importantissimo riconoscimento grazie al grande impegno profuso sua nell’esercizio del suo Comando che per la vicinanza alle Comunità ove ha prestato i suoi numerosi servizi, come numerose sono state le missioni internazionali che lo han visto protagonista in Bosnia e in Kosovo, nonché in Russia per conto dell’Onu presso il Comando della Armata Rossa in Mosca.