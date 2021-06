CERIGNOLA – L’EX SINDACO FRANCO METTA DICHIARATO INCANDIDABILE. LO HA DECISO LA CORTE D’APPELLO

Tegola per Franco Metta, ex sindaco di Cerignola. I giudici della Corte d’Appello lo hanno dichiarato incandidabile ribaltando la sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia che lo scorso gennaio aveva dato ragione a Metta respingendo la richiesta di governo e prefettura, ma evidenziando, in ogni caso, i “comportamenti da censurare, gravi e inopportuni” dell’ex sindaco cerignolano. Era poi seguito il ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato davanti alla Corte d’Appello di Bari che nelle scorse ore ha emesso la sentenza. Per l’ex assessore Bufano, invece, confermato il no alla incandidabilità. Per Metta una brutta battuta d’arresto alla luce delle Amministrative previste in autunno a Cerignola.