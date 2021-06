SAN SEVERO – IL SINDACO MIGLIO SI COMPLIMENTA PER IL CONFERIMENTO DELLA ONORIFICENZA AL TEN. COL. FABIO FICUCIELLO

Appresa la notizia del conferimento della onorificenza di Cavaliere dell’O.M.R.I. al Ten. Col. Fabio Ficuciello, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Il conferimento della onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.) al Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Fabio Ficuciello , nostro Concittadino, attualmente Comandante del Reparto Operativo presso il Comando Provinciale della BAT in Trani, ci riempie di legittimo orgoglio, perché, ancora una volta, un figlio del nostro generoso Popolo di San Severo ha saputo farsi onore a difesa della sicurezza dei Cittadini, a tutela delle Istituzioni democratiche, al servizio della Patria. Il Presidente della Repubblica ha voluto giustamente riconoscere i tanti meriti del Ten. Col. Fabio Ficuciello, meriti conseguiti in servizi che lo hanno visto protagonista anche in missioni internazionali, per conto della NATO. Al Cavaliere dell’OMRI Fabio Ficuciello, alla sua famiglia, giungano i miei complimenti, augurandogli di raggiungere sempre più alti traguardi al servizio dell’Italia. Rivolgo il mio grato pensiero anche a tutti i Carabinieri che, qualche giorno fa, hanno celebrato il 207° anniversario della fondazione dell’Arma.”

San Severo, 10 giugno 2021

