Figliuolo “Ancora 3,5 mln di over 60 da vaccinare, campagna procede”

ROMA (ITALPRESS) – “Astrazeneca si utilizzerà solo per gli over 60”. Lo ha ribadito il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale e sull’andamento epidemiologico. “Attualmente abbiamo una platea ancora da vaccinare di circa 3,5 milioni di over 60, dobbiamo effettuare la seconda dose che sarà con Astrazeneca solo per over 60 ancora a circa 3,9 milioni. Per il resto faremo vaccinazione eterologa, quindi per le seconde dosi, sotto gli over 60, con vaccini Rna e le prime dosi, sempre per gli under 60, solo con vaccini a Rna. C’è la sostenibilità logistica”, ha assicurato. “Chiaramente questo avrà qualche minimo impatto sul piano, ma siccome io sono sempre una persona che vede positivo sono sicuro che fra luglio e agosto riusciremo a mitigare se non azzerare questo impatto” ha aggiunto.

Per il generale “la campagna sta procedendo secondo i piani e va bene: circa il 49% di cittadini italiani che sono stati raggiunti da una prima dose. Ieri abbiamo fatto 602.836 somministrazioni, dato in in assestamento, e da lunedì scorso abbiamo costantemente superato le 550mila dosi al giorno che è il target di questa settimana quindi mi ritengo davvero molto soddisfatto”.

(ITALPRESS).