PROVINCIA DI FOGGIA – FUORI GLI AUTORI: PIÙ LIB(E)RI INSIEME RASSEGNA DI INCONTRI LETTERARI

Presentata questa mattina in conferenza stampa, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, Fuori gli autori. Più Lib(e)ri insieme, la rassegna di incontri letterari organizzata dal Polo Biblio-museale di Foggia, istituito dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia e dalla Libreria Ubik della città, con il patrocinio della Regione e del Teatro Pubblico Pugliese e la collaborazione del gruppo di lettura della Biblioteca “Viaggi tra le righe” e del premio-progetto “Leggo Quindi Sono”.

Hanno preso parte all’incontro con gli operatori dell’informazione il Presidente della Provincia Nicola Gatta, il Presidente del TPP Giuseppe D’Urso, la Direttrice del Polo Biblio-museale di Foggia Gabriella Berardi e la co-titolare di Ubik, Giovanna Draicchio.

“La cultura rappresenta un’importante leva per lo sviluppo della Capitanata, che nella varietà e nella bellezza dei suoi scenari e paesaggi ha il suo punto di forza” ha sottolineato in apertura dei lavori il Presidente della Provincia Gatta, ricordando che sebbene gli enti intermedi non abbiano più funzioni in materia culturale, a seguito della legge di riordino di alcuni anni fa, l’Ente di piazza XX Settembre ha saputo avviare un modello di governance virtuoso, collaborando con la Regione Puglia, anche grazie al Teatro Pubblico Pugliese.

Ricco di appuntamenti il cartellone, che segna la ripresa delle attività culturali in presenza, dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria: sei incontri a Foggia, nel Cortile di Palazzo Dogana, in piazza XX Settembre, storica sede della Provincia, tutti con inizio alle ore 19.00 e ad ingresso libero e sei incontri nei Comuni della Capitanata, presso le biblioteche comunali, con autori contemporanei di successo che presenteranno i loro ultimissimi romanzi.

Si comincia il 14 giugno con Mario Desiati, che parlerà del suo ultimo romanzo, Spatriati, (Einaudi 2021). A Foggia sono attesi anche Mirko Sabatino, il 25 giugno, con La vita anteriore (Nottetempo, 2021), Enrico Ianniello il 5 luglio con Alfredino laggiù (Feltrinelli, 2021), Gabriele Romagnoli il 9 luglio con Cosa faresti se (Feltrinelli, 2021) Donatella Dipietrantonio, il 19 luglio, con Borgo Sud (Einaudi, 2020), ed Elisa Ruotolo il 23 luglio con Quel luogo a me proibito (Feltrinelli, 2021).

È stato proprio il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese D’Urso a rimarcare nel suo intervento l’importanza dell’alleanza inter-istituzionale che si è stretta attorno a questo evento, ma anche ad altri che si sono già tenuti o che sono in programma: “Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, collaborando a vari livelli istituzionali, per creare opportunità concrete di crescita per l’intera comunità” ha concluso, ribadendo anche il ruolo fondamentale dei privati nella realizzazione di eventi e proposte culturali. “Da domani saremo tutti più Lib(e)ri insieme” ha giocato il Presidente sul sottotitolo della rassegna.

Sull’articolazione del cartellone è intervenuta la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Berardi: “La particolarità di questa iniziativa è che si tratta di una manifestazione ‘diffusa’ sul territorio provinciale: abbiamo individuato sei Comuni dove insistono biblioteche di nuova costituzione, oppure di lunga tradizione, che fanno parte del Sistema Bibliotecario provinciale. L’idea è quella di rinsaldare questa rete, che diventa anche occasione di formazione e di condivisione di buone prassi sul campo, con l’obiettivo di migliorare sempre di più i servizi a favore dei lettori, ma a maggior ragione dei non-lettori, che dobbiamo e possiamo avvicinare alle narrazioni” ha concluso la Direttrice.

Sei sono, infatti, gli appuntamenti in altrettanti Comuni, che saranno anticipati da originalissime attività di promozione della lettura, svolte in collaborazione tra i bibliotecari de “la Magna Capitana” e delle biblioteche civiche: si comincia il 15 giugno, sempre con Mario Desiati a San Giovanni Rotondo; il 26 giugno la trasferta è invece a Castelluccio Valmaggiore con Carmen Totaro, che presenterà Un bacio dietro al ginocchio (Einaudi, 2021); il 6 luglio sarà la volta di Cerignola ancora con Mirko Sabatino, mentre l’8 luglio Gabriele Romagnoli sarà ad Apricena; il 20 luglio a Candela la protagonista sarà Valentina D’Urbano, con Tre gocce d’acqua (Mondadori, 2021), per poi chiudere il tour il 22 luglio a San Marco in Lamis con Elisa Ruotolo.

Sull’importanza di fare rete è ritornata anche Giovanna Draicchio, co-titolare della libreria “Ubik” di Foggia: “I libri hanno rappresentato un bene-rifugio in questo lungo periodo di emergenza sanitaria: le biblioteche e le librerie sono state ritenute, infatti, attività essenziali. Percepiamo una grande voglia di ripartire, e sarà bello ritrovarsi in presenza a parlare di storie con alcuni degli autori più rappresentativi dell’editoria italiana contemporanea”.

Poi, in chiusura di conferenza stampa l’annuncio anche di un evento conclusivo, a fine settembre – in data ancora da definire – per la cerimonia di premiazione dei vincitori della sesta edizione del premio-progetto ‘Leggo Quindi Sono’, dedicato all’editoria indipendente, che anche quest’anno ha visto collaborare, insieme ad altri partner, Biblioteca e Ubik, per promuovere la lettura tra i giovani.

Tutti gli aggiornamenti sul portale della biblioteca www.lamagnacapitana.it e sull’App La Magna Capitana, con le indicazioni anche dei recapiti cui rivolgersi per richiedere ulteriori informazioni sui singoli eventi.