SAN GIOVANNI ROTONDO – ATTENZIONE – IMU ANNO 2021

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 (detrazione €200,00) 5,00 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 1,00 Terreni agricoli esenti Aree fabbricabili 10,60 Abitazioni in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli); 10,60 Fabbricati categoria D 10,60 Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati 10,60

Contattti: tel 0882415211- 0882415209 – fax 0882414208

WhatsApp: 3333359775

posta elettronica ufficiotributi@comune.sangiovannirotondo.fg.it

coloro che possiedono immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietarioppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;

il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento delgiudice ( se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);

il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casaadibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta diabitazione di categoria A1, A8 e A9);

i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata delcontratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e’ titolare diun’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementisoggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delleesenzioni o agevolazioni.

L’IMU non si paga per l’abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essaequiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categoriecatastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all’imposta.Per facilitare il calcolo del dovuto, sullahome page del sito comunale sono presenti due link:– il primo è lo sportello UFFICIO TRIBUTI on Line (LINKMATE) al quale, previa registrazione, è possibile accedere alla posizione dell’interessato a tutti i Tributi Comunali con la possibilità, senza compilare nessun modulo, di pagare on line l’F24 già precompilato oppure procedere alla stampa– il secondo è “CalcoloIMU21” è un calcolatore per l’IMU e permette sia, dopo aver inserito tutti i dati richiesti, la stampa dell’F24 e sia il pagamento on line.Sono soggetti al pagamento dell’IMU:I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono:3913 I.M.U. per fabbricati rurali ad uso strumentale dovuta per intero al Comune3916 I.M.U. per le aree fabbricabili dovuta per intero al Comune3918 I.M.U. per gli altri fabbricati dovuta per intero al Comune3939 IMU – per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita dovuta per intero al Comune3930 I.M.U. per i fabbricati di categoria D – per la quota riservata al Comune3925 I.M.U. per i fabbricati di categoria D – per la parte dovuta allo StatoPer cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, l’IMU è ridotta della metà per una sola unità immobiliare a uso abitativo a condizione che non risulti locata o data in comodato d’usoL’equiparazione all’abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.La Giunta Comunale con la delibera n. 11 del 21/01/2021 ha determinato i valori delle aree edificabili per l’anno 2021.Il termine della presentazione delle dichiarazioni IMU ministeriale per le variazioni dell’anno di imposta 2021è il 30 giugno dell’anno successivo.L’ articolo 1, comma 599, Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede che non sia dovuta la prima rataIMU 2021 relativa a:immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.Con la legge n. 69 del 21 maggio 2021, che ha convertito il D.L n. 41/2021 è stata introdotta, all’art. 6 – sexies, una nuova esenzione che amplia la platea dei soggetti esentati dal pagamento della prima rata IMU 2021: non è dovuta da parte dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario in possesso dei requisiti per chiedere il contributo a fondo perduto, ai sensi dell’art.1, commi da 1 a 4 del D.L. n. 41/2021.L’esenzione è limitata agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l’attività di cui siano anche gestori.