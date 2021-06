SAN GIOVANNI ROTONDO – ELENCO DI STRADE PUBBLICHE INSERITE NELLA PROGRAMMAZIONE PER NUOVA BITUMAZIONE

far pervenire, urgentemente,

(per pianificare e organizzare eventuali Vs. interventi)

Visto che questo Ente ha programmato interventi di manutenzione straordinaria e provvedera alla nuova bitumazione delle sotto elencate strade, si chiede, con sollecitudine, alle spett/li Ditte in indirizzo, diENTRO IL 23 GIUGNO p.v., l’elenco di richieste, per autorizzazioni agli scavi e/o altri interventi su suolo pubblico, di proprieta del Comune, da parte di terzi, per nuovi allacci di gas, rete elettrica, rete telefonica ecc.relativamente alle seguenti viabilità:CORSO ROMA, VIA ALBERTI, VIALE KENNEDY, VIA CAMPANINI, VIA DE NUNZIO, VIA CAPUANO, VIA MAGENTA, VIA MARCONI, VIA MONTE FIORE, VIA MONTE GRAPPA, VIA MONTE SABOTINO, VIA SAN MICHELE, VIA MONTE SEI BUSI, VIA MONTEBELLO, VIA REGINA ELENA, VIA VANONl, VIA PIAVE, VIA CIMABUE/BRUNELLESCHI, VIA DELLA LIBERAZIONE, VIA LEONCAVALLO, VIA SAN DAMIANO, VIA DOMENICO PRENCIPE, VIA SANTA SIBILIA, VIA SABATELLI.A partire dal giorno di bitumazione di ogni singola via, questa Pubblica Amministrazione non rilascerà alcuna autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per scavi per i vari allacci alle utenze per i prossimi 360 giorni solari.