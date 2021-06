SAN GIOVANNI ROTONDO – MARTEDÌ 15 GIUGNO SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE PER UNA SEDUTA DI QUESTION TIME

Il Presidente Salvatore Ricciardi ha convocato il Consiglio Comunale per una seduta di Question Time il giorno martedì 15 giugno alle ore 17.00, con inizio massimo alle ore 18.00.Si precisa che, in ottemperanza alle prescrizioni ASL, nell’ambito della presente emergenza sanitaria da Covid-19, la seduta si terrà nella Sala Consiliare della Residenza Comunale, con la presenza di massimo 18/20 unità. L’esubero di tale capienza comporterà la sospensione della seduta.L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito istituzionale dell’ente https:// www.comune.sangiovannirotondo.fg.it e sulla frequenza FM 101.30 di Radio Monte Calvo.