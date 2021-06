BASKET – SERIE A 2 – Stasera si torna in campo: Allianz Pazienza San Severo devi battere la Stella Azzurra Roma!

Nemmeno 48h di respiro ed è già gara2 playout fra Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo e Stella Azzurra Roma! Dopo la battaglia di giovedì sera i Neri sono chiamati a ricaricare le pile velocemente e dare seguito all’ottimo risultato conseguito nel primo incontro di spareggio, un’autentica spallata alla serie che significherebbe mantenere l’imbattibilità interna e recarsi a Roma per il match-point. Tuttavia la peculiarità della post-season è proprio quella di non dare nulla per scontato ed ogni partita ha una storia a sé dunque testa bassa e provarci a qualsiasi costo.

I temi del match sono sempre gli stessi: limitare la prorompente qualità di Thompson, cercando di estraniarlo dal gioco e soffocare le altre alternative offensive capitoline con tanta difesa ed energia, innescando il prima possibile i vari terminali offensivi quali Clarke, Ogide e Contento. Al “Sesto uomo sanseverese”, benché ridotto e contenuto dai protocolli covid, il compito di mettere ulteriore benzina nei motori degli uomini di Coach Bechi.

Palla a due alle ore 19.00 di sabato 12 giugno con direzione arbitrale affidata a Enrico Bartoli di Trieste, Alessio Dionisi di Fabriano e Chiara Maschietto di Treviso. Consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo