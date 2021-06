Paratici nuovo direttore tecnico del Tottenham

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo 11 anni di Juventus, Fabio Paratici riparte da Londra e dalla Premier. L’ex dirigente bianconero, infatti, è ufficialmente il nuovo Managing Director Football del Tottenham. Il suo lavoro comincerà secondo contratto l’1 luglio, ma è ovvio che Paratici stia già lavorando per costruire i nuovi Spurs, forte di un incarico che, sottolinea il club londinese, gli assegna la responsabilità “della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del club e delle strutture e infrastrutture calcistiche”. “Conosco Fabio da diversi anni, ha grande esperienza nello scouting, nel settore giovanile nel calcio in generale – ha spiegato il presidente Daniel Levy -. Ha risultati eccezionali che dimostrano la sua capacità di assemblare club competitivi. Come tutti sappiamo, la Juventus è stata una squadra di grande successo e lui ha avuto un ruolo importante in questi anni. Ci darà un grande contributo, sono felice che sia lui a guidare gli aspetti calcistici del Tottenham, ora guardiamo avanti e lavoriamo sulla prossima stagione”.

“Sono entusiasta di questa fantastica opportunità e ringrazio la società e il presidente per la fiducia che mi è stata data – ha spiegato l’ex dirigente della Juventus, Fabio Paratici -. Il Tottenham è uno dei migliori club del Regno Unito e ha progetti ambiziosi e a lungo termine anche in Europa. Dedicherò tutto me stesso a questa nuova avventura e non vedo l’ora di lavorare con il team per scrivere un nuovo capitolo, speriamo di successo, nella storia del club”.

