SAN SEVERO – Il Collettivo C.Art.A. si iscrive alla Ass. “Cor et Amor”, divenendo, Ambasciatore di Costruiamo Gentilezza

Il Collettivo C.Art.A. si è costituito un anno fa, durante questo terribile periodo di pandemia, in cui la parola contagio ci ha fatto paura, per rappresentare i tanti operatori dello spettacolo e intrattenimento, per permetter loro di continuare a divulgare arte e cultura.

La Società senza cultura, senza l’arte, è destinata ad una regressione anche nei comportamenti.

Gli artisti e gli artigiani dello spettacolo sono il polline di una società più aperta e disponibile all’incontro. Sono un seme per la gentilezza: “Un seme che ha il compito di creare un circolo ‘virtuoso’ di relazioni tra le persone e il proprio ambiente”.

Per questo siamo felici ed orgogliosi di poter annunciare che il Collettivo, su proposta dell’assessorato alla Gentilezza del Comune di San Severo, rappresentanti dal Sindaco Francesco Miglio e dall’ambasciatrice alla gentilezza Arcangela De Vivo, ha deciso di Iscriversi alla Associazione “Cor et Amor”, divenendo, così, assieme a tutti i suoi soci, Ambasciatore di Costruiamo Gentilezza (per info: www.costruiamogentilezza.org).

A tal proposito, invitiamo quanti auspichino vivere in una Comunità ispirata alla gentilezza di seguire le iniziative di “Cor et Amor” e del Collettivo C.Art.A. e aderire a queste realtà associative, onde divenire, a propria volta, Ambasciatore di Costruiamo Gentilezza.

Infine, preannunciamo che, a giorni, saremo lieti di sostenere una serie di iniziative organizzate dal Comune di San Severo, e che in concomitanza della “settimana della gentilezza”, (21/27 Giugno) evento organizzato dal Sindaco Francesco Miglio e dalla dottoressa Arcangela De Vivo, ambasciatrice alla Gentilezza su San Severo, ci porteranno ad incontrare le persone che vorranno subire un contagio positivo, un contagio che non faccia paura. Sì, il contagio della gentilezza!

Infatti, il giorno 25 giugno p.v., dalle 19.00 e per tutta la serata, saremo a Piazza Tondi (Piazza Castello), in San Severo, nei pressi della “panchina arcobaleno”, che verrà da noi adottata al fine di regalare a tutti attacchi di arte e gentilezza.

La Presidentessa di C.Art.A.

Tonia D’Angelo