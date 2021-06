BASKET SERIE A2 – Voluta e sofferta. Per la Cestistica San Severo una vittoria che vale ‘102′!

I due coach schierano: Bottioni, Clarke, Ikangi, Ogide e Maganza contro Giordano, Menalo, Thompson, Nikolic e Ndzie. Un inizio completamente diverso da due giorni fa con una partenza sprint di Stella Azzurra attraverso le due realizzazioni da tre punti di Thompson e Nikolic a cui risponde la tripla di Ogide ed ancora i due punti di Menalo e la seconda ‘bomba’ di serata per il numero 1 biancoazzurro. San Severo appare scossa e, grazie anche al fallo tecnico fischiato a Bechi, i romani aumentano il gap. Ci deve pensare Iris Ikangi a dare uno scossone ai suoi con due tiri da lontanissimo che spezzano nettamente i ritmi avversari. A far compagnia all’ala sanseverese ci pensano anche Simone Angelucci e Andy Ogide per il definitivo sorpasso giallonero e D’arcangeli spende il suo timeout. Gli ultimi minuti del primo quarto però regalano ancora emozioni: a Thompson gli riesce tutto, Rullo si esalta per ben due volte dagli otto metri e, nuovamente, Stella è in avanti. 28 – 31. La seconda frazione si apre così: due triple di Clarke, Mortellaro da sotto e Contento dalla lunetta. Si apre, dunque, con la consapevolezza che se è vero che gli azzurrini sono in partita, è altrettanto confermata la ferocia dell’Allianz nel voler lottare per provare a capitalizzare ogni possesso. Non sembra un match di playout; davvero le due squadre palesano una vivace pallacanestro. Attacca la Cestistica con coralità e dall’altra parte si risponde prontamente e prevalentemente con Rullo (oggi in formato super) ed il solito Thompson. Gli uomini di Bechi dovranno dare il 101% perché oggi i capitolini vogliono prendersi garadue. È un punto a punto già dalla seconda decina. 52 – 54. Comprensibilmente, dopo il riposo, i ritmi si abbassano leggermente a discapito dello spettacolo. Il rischio per l’Allianz Pazienza è di assistere al blackout visto due giorni fa quando la condizione atletica è venuta meno e sono aumentati gli errori. Stella Azzurra, infatti, continua a produrre una gran mole di punti e ciò significa che la difesa giallonera non è granitica come dovrebbe essere e allo stesso tempo in attacco occorre maggiore precisione. Si continua a lottare: 70 – 75. L’Allianz ha la necessità di recuperare e di farlo in fretta visto lo scorrere del tempo. Ciò non significa, però, come sta avvedendo, di farsi prendere dalla frenesia altrimenti si compromettente una buona partita fino a questo momento disputata. Ed infatti, dopo tre azioni sprecate, la Cestistica si appoggia a Mortellaro e ritorna a -3 con D’Arcangali costretto a chiamare sospensione. Il “Falcone e Borsellino” è una bolgia, il sesto uomo che da la spinta che serviva ai ragazzi di Bechi per portarsi, si spera definitivamente, in vantaggio. Ed infatti a suon di punti, con una prestazione corale (da Bottioni a Contento da Mortellaro a Clarke) ed una difesa impenetrabile alla sirena esulta San Severo! 102 – 92.



“Volevamo fortemente il doppio vantaggio nella serie e così è stato – spiega il Vice Presidente Gravina – Sia in gara1 che oggi, i nostri giovani avversari hanno dimostrato tutto il loro valore. Sono atletici, propositivi e mettono nelle migliori condizioni Thompson affinché segni il maggior numero di punti come, di fatto, è successo. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno giocato da squadra, saputo soffrire e reagire alle difficoltà, è l’atteggiamento giusto di chi vuole raggiungere i propri obiettivi. Dunque, continua il percorso di crescita e l’avvicinamento alla meta tanto ambita dal roster e società, ma ancora non è stato vinto nulla. Andremo a Roma per giocare la nostra partita e chiudere i conti”.



Si rigioca martedì 15 giugno, ore 18.30 al “PalaCoccia” di Veroli (FR).

Credits foto: Antonio Giammetta

Il tabellino

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Stella Azzurra Roma 102-92 (28-31, 24-23, 18-21, 32-17)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Rotnei Clarke 26 (1/1, 4/8), Andy Ogide 19 (6/8, 2/5), Marco Contento 16 (0/1, 2/5), Chris Mortellaro 16 (6/7, 0/0), Iris Ikangi 10 (2/2, 2/4), Riccardo Bottioni 8 (2/4, 1/1), Michele Antelli 3 (0/1, 1/1), Marco Maganza 2 (1/2, 0/0), Simone Angelucci 2 (1/1, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 28 / 34 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Andy Ogide 8) – Assist: 24 (Rotnei Clarke 5)

Stella Azzurra Roma: Stephen mark Thompson jr 34 (3/6, 5/8), Roberto Rullo 23 (0/3, 7/10), Sandi Marcius 18 (9/11, 0/0), Lazar Nikolic 7 (2/5, 1/1), Nicola Giordano 4 (2/6, 0/1), Leo Menalo 2 (1/5, 0/1), Fabrizio Pugliatti 2 (1/3, 0/1), Matteo Visintin 2 (1/2, 0/1), Elhadji Thioune 0 (0/1, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Dut Mabor 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 – Rimbalzi: 26 9 + 17 (Sandi Marcius 9) – Assist: 22 (Stephen mark Thompson jr , Nicola Giordano 7)

Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo