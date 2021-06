FOGGIA – LA PROCLAMAZIONE DECINA DEI FINALISTI PREMIO “I fiori blu”

COMUNICATO STAMPA

PROCLAMAZIONE DECINA DEI FINALISTI PREMIO “I fiori blu”

Foggia, 10 giugno 2021

In occasione della seconda edizione del Premio “I fiori blu”, si terrà il 18 giugno (ore 19.00) a Foggia, nel Cortile di Palazzo Dogana, la proclamazione della decina dei finalisti, alla presenza di Massimo Bray Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, già Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e di Ritanna Armeni giornalista e scrittrice, componente della Giuria Tecnica del Premio. Seguirà la presentazione del libro dal titolo “Per strada è la felicità” di cui è autrice Ritanna Armeni.

Protagonisti dei saluti istituzionali saranno il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso, il presidente della Provincia Nicola Gatta, e il commissario prefettizio Marilisa Magno.

L’evento consentirà di ospitare il pubblico all’aperto e in presenza ( su prenotazione), nel rispetto delle norme anti-covid e sarà trasmesso in diretta televisiva dal canale 72 del digitale di Teleblu, media partner dell’evento grazie al sostegno dell’editore Potito Salatto, oltre che in diretta web streaming sulla pagina facebook “I fiori blu – premio”.

Venerdì si conosceranno i dieci titoli dei volumi scelti dalla prestigiosa Giuria Tecnica de “I fiori blu”, presieduta da Paolo Mieli, e composta oltre che dalla Armeni, anche da Lidia Ravera, Massimo Recalcati, Silvia Truzzi, Marco Ferrante e Sandra Petrignani. Sui dieci volumi finalisti si potrà poi pronunciare anche la Giuria Popolare che indicherà – sul sito ufficiale del Premio – la propria doppia preferenza (un saggio e un romanzo) a partire dal 18 giugno, ed entro i trenta giorni successivi. Gran finale – per la serata di premiazione – il secondo giovedì di settembre.

Si sono concluse infatti le sette puntate di incontri inaugurate lo scorso trenta aprile e svoltasi in remoto, con i preziosi contributi dei partner, il rettore dell’Università degli Studi PierPaolo Limone, il presidente della Fondazione Monti Uniti Aldo Ligustro e la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Marida Episcopo, e la partecipazione di numerose rappresentanze della Giuria Popolare oltre che con la collaborazione delle dieci case editrici partecipanti: da Bollati Boringhieri a Bompiani, da Einaudi a Fazi e Feltrinelli e Garzanti, fino a Marsilio, Mondadori, Nord, Ponte alle Grazie, con le immancabili Rizzoli e Feltrinelli, vincitrici lo scorso anno.

“Desideriamo ringraziare la presidenza della Provincia che è tra gli enti patrocinanti, con il Comune e Confindustria Puglia, – ha detto la direttrice artistica Alessandra Benvenuto – per la disponibilità a ospitare l’evento dell’importante tappa della proclamazione dei finalisti, nella cornice storica di Palazzo Dogana. È una manifestazione che si avvia a un radicamento forte sul territorio, grazie alla passione di tutti coloro che vi prendono parte e agli ottimi riscontri positivi avuti sul profilo nazionale, non ultimi gli auspici del Cepell. Ed è un grande piacere accogliere in questa occasione il dialogo sul volume appena pubblicato da Ponte alle Grazie di cui è autrice Ritanna Armeni, che di questo Premio nazionale è certamente madrina, non solo spirituale”.

“Un grazie particolare – aggiunge Isabella Trulli, vicepresidente dell’associazione promotrice del progetto – alla Regione Puglia nelle persone di Raffaele Piemontese, Massimo Bray e Giuseppe D’Urso che ci onorano del loro entusiasmo nel sostenere questo progetto inaugurato lo scorso anno. Senza dimenticare gli sponsor, in primis nella persona di Luca Vigilante (Sanità più) che ha grande fede nella forza della cultura, e di Marcello Salvatori (Sistemi Energetici S.p.A.), Domenico Cuoco (Gami estintori), Lorenzo Stanca (Mandarin Capital Partners), Ernesto Colonna (Mediolanum) e Paolo Petrilli.

In allegato: