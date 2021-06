PUGLIA – COVID-19 – VACCINI ANTICOVID AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO. Sono 2.887.389 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia

VACCINI ANTICOVID AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO

Sono 2.887.389 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.100.160.

Da oggi alle 14.00 tutte le classi di età, a partire dai 12 anni, possono prenotarsi sul canali www.lapugliativaccina.regione .puglia.it, al numero verde 800713931 (da lunedì al sabato, ore 8-20) e nelle farmacie della rete FarmaCup. Le prenotazioni 2006/2009 alle ore 17.00 sono 4.000. I dati sono in continuo aggiornamento. Dal 23 agosto i ragazzi in età scolare che non si vaccineranno prima saranno comunque convocati dalle scuole in collaborazione con le Asl.

ASL BARI

Sono 8.742 – di cui 7.745 prime dosi e 997 seconde – le Somministrazioni di vaccino totali eseguite nei centri ASL Bari nelle ultime 24 ore in favore delle categorie previste dal piano strategico regionale.

Dopo le recenti indicazioni operative della Regione in seguito alle nuove raccomandazioni del CTS sull’impiego dei vaccini a vettore virale (Astrazeneca e Janssen), i centri vaccinali coordinati dal NOA si sono immediatamente adeguati riservando i vaccini Astrazeneca e Janssen solo ai soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni, in modo tale da assicurare il corretto prosieguo della campagna vaccinale. Già da domani le anticipazioni delle seconde dosi Astrazeneca in programma fino a mercoledì saranno riservate esclusivamente ai soggetti over 60. Mentre restano invariate le date delle seconde dosi per le persone di età inferiore ai 60 anni che abbiano già ricevuto una dose di vaccino Vaxzevria e che riceveranno la seconda dose con un vaccino ad m-RNA (Pfizer o Moderna). Aumenta intanto la percentuale di copertura vaccinale con almeno

Una dose delle diverse fasce di età rientranti nel piano operativo in tutti i comuni della provincia pari al 53 per cento che sale al 59 per cento se si considera solo la popolazione vaccinabile.

ASL BAT

Supera il 48 per cento la percentuale di cittadini della provincia Bat che ha già ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Ieri sfiorati i 4mila vaccini in tutti gli hub mentre oggi in molte strutture i medici di base sono impegnati nella somministrazione delle seconde dosi ai loro assistiti fragili.

ASL BRINDISI

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi con circa 4.000 dosi al giorno.Finora sono state somministrate oltre 270.000 dosi di vaccino. Sono circa 56.000 le dosi erogate dai medici di medicina generale, che complessivamente arriveranno a somministrare 80.000 dosi.

ASL LECCE

A quota 80.096 le vaccinazioni effettuate, in ambulatorio e a domicilio, dai Medici di medicina generale in ASL Lecce dove prosegue rapida la campagna di vaccinazione antiCovid nei Punti vaccinali di popolazione e nelle diverse articolazioni territoriali: circa 6.000 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri. Oltre il 50% della popolazione dai 16 anni in su ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

ASL FOGGIA

Sono 440.182 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale: hanno ricevuto la prima dose 293.473 persone; di queste, hanno concluso il ciclo vaccinale in 146.709.

Procede la somministrazione di prime e seconde dosi negli hub, nei punti vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno ricevuto la prima dose: 48.704 persone estremamente vulnerabili; 15.902 caregivers; 38.088 persone ultraottantenni; 50.940 persone di età compresa tra 79 e 70 anni; 61.831 persone di età compresa tra 69 e 60 anni; 61.831 persone di età compresa tra 59 e 50 anni; 37.764 persone di età compresa tra 49 e 40 anni.

Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato, in tutto, 125.693 dosi di vaccino.

ASL TARANTO

Oggi nella provincia di Taranto sono state effettuate 327 vaccinazioni, così suddivise: 144 all’hub Porte dello Ionio di Taranto, 56 a Manduria e 127 a Massafra.

Si è trattato di seconde dosi AstraZeneca in sedute dedicate a persone over60 che non avevano potuto aderire alla massiccia campagna di riprogrammazione e non avevano effettuato la seconda somministrazione presso il drive through di Taranto negli appuntamenti dedicati delle scorse settimane.