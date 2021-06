BASKET SERIE A2 – L’Allianz Pazienza San Severo a caccia del match-point martedì sera a Veroli contro la Stella Azzurra Roma

“Seconda stella a destra questo è il cammino” (un cammino appunto che per l’Allianz significa aver mantenuto immacolato il proprio parquet per due volte contro i Capitolini) “e poi dritto fino al mattino… ” Quella luce che significherebbe storia per questa squadra, per questa società per questo pubblico. Ma tra la storia e la Cestistica Città di San Severo vi è di mezzo un manipolo di ragazzini terribili: i vari Menalo Visentin e Giordano guidati da tre Legionari, Thompson Rullo e Marcius, che faranno di tutto per impedire il match point ai sanseveresi. Se la partita di apertura della serie ha visto prevalere le difese, in gara due sono stati gli attacchi ad avere la meglio, sebbene entrambi i match abbiano messo a repentaglio le coronarie dei tifosi gialloneri.

La disputa adesso si sposta in terra laziale, a Veroli precisamente, con i Neri speranzosi di chiudere subito la contesa e gli stellini determinati ad accorciare le distanze ed eventualmente pareggiare la serie. Il tema di gara 3 potrebbe vertere su una partenza decisa dei romani che chiaramente dovranno giocare il tutto per tutto, a fronte di una tattica più attendista da parte degli uomini di Bechi, pronti a rallentare i ritmi riducendo al massimo il numero dei possessi laziali.

Appuntamento al PalaCoccia di Veroli domani 15 giugno con palla a due alle ore 18.30 e consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo