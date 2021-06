MARGHERITA DI SAVOIA – GIOVEDì 17 GIUGNO ALLE 19.30 IN PIAZZA LIBERTA’. LA CERIMONIA DI CONSEGNA DELL’OTTAVA BANDIERA BLU

Si terrà giovedì 17 giugno con inizio alle 19.30 la cerimonia di consegna dell’ottava Bandiera Blu consecutiva nella storia di Margherita di Savoia: l’ambito riconoscimento viene annualmente conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle spiagge che tutelano una gestione ecosostenibile del territorio e delle sue risorse ambientali rispettando tanto i criteri imperativi – che in primo luogo esigono che la qualità delle acque di balneazione vengano classificati come “eccellenti” negli ultimi quattro anni – quanto i servizi essenziali.

La cerimonia partirà dalla centralissima Piazza Libertà per poi spostarsi sul vicino lungomare per l’alzabandiera: dopo i saluti istituzionali del Sindaco, avv. Bernardo Lodispoto, ci saranno gli interventi delle autorità presenti. Al riguardo hanno già confermato la loro presenza il Prefetto di Barletta-Andria-Trani dott. Maurizio Valiante, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e la senatrice Licia Ronzulli, originaria proprio di Margherita di Savoia.

«Siamo orgogliosi – dichiara il sindaco Bernardo Lodispoto – che per l’ottavo anno le spiagge di Margherita di Savoia ricevano questo simbolo dell’eccellenza nella balneazione. Un anno fummo costretti a vivere una cerimonia all’insegna della sobrietà poiché eravamo ancora in piena pandemia: quest’anno invece ci troviamo con una situazione sanitaria certamente migliorata grazie agli sforzi del presidente Michele Emiliano, che con grande prudenza e saggezza ha gestito con la sua task force una situazione delicata dando il via ad una campagna di vaccinazione che vede la Puglia tra le regioni più virtuose d’Italia. Il mio ringraziamento va al presidente del FEE Italia Claudio Mazza per la rinnovata fiducia che ha portato alla conferma della Bandiera Blu per le spiagge di Margherita di Savoia. È da qui che dobbiamo ripartire per dare quel sostegno necessario al tessuto economico e sociale di una terra che vive essenzialmente di turismo».

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE