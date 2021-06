MONTI DAUNI – Il Vescovo sostituisce il parroco: sindaco e giunta disertano la messa! La protesta del primo cittadino di Carlantino

(ANSA) – CARLANTINO, 13 GIU – Il vescovo sostituisce il parroco del paese e il sindaco con tutta l’amministrazione comunale, per protesta, non prendono parte alle celebrazioni religiose previste nel pomeriggio di oggi in onore di Sant’Antonio. Lo ha deciso il sindaco di Carlantino (Foggia), Graziano Coscia, che annuncia questa sua protesta con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune Foggiano.