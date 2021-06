SAN SEVERO – La denuncia del C.C. Antonio Carafa: “Abbattuti 9 alberi di ulivo in località Basciani, ulteriore danno al patrimonio olivicolo”

Ulteriore danno al patrimonio Olivicolo di San Severo

Il Consigliere comunale Antonio Carafa, il giorno 8 c.m. presente in zona per motivi professionali, ha notato il danneggiamento di nove alberi di olivo in contrada – Basciani – .

Questo ulteriore atto vandalico nel territorio di San Severo, insieme ad altri episodi assurdi, denota l’imbarbarimento perpetrato su alberi di olivo che di sicuro non hanno alcun modo di potersi difendere, oltre che il mancato senso civico di difesa e tutela del patrimonio agricolo.

Si auspica un maggiore controllo del territorio, al fine di scongiurare simili atti inenarrabili.

Il Consigliere Comunale Antonio Carafa.

– Liberi e Forti per San Severo-