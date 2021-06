BASKET SERIE A2 – Stella Azzurra Roma ha ancora fame. L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo si arrende sul 77-65. Giovedì gara 4

Il percorso che porta alla salvezza per l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo è ancora in salita. Al “PalaCoccia” di Veroli è Stella Azzurra Roma a guadagnarsi garatre. Finisce 77-65 una partita ‘sporca’, impattata non benissimo per i gialloneri e conclusa non come si attendeva. La squadra di Bechi, sicuramente contratta vista la portata del match, ha subito la fisicità e l’aggressività dei romani che, sul campo, figli di un 0-2 hanno lottato con tenacia ed ottenuto una vittoria che non chiude i conti per la lotta salvezza. Per la Cestistica poi, come accaduto in entrambi i match, la condizione fisica è venuta meno, gli errori si sono moltiplicati (percentuali non brillanti dalla distanza e dalla lunetta) e Stella Azzurra ne ha approfittato sfruttando le potenzialità del suo migliore giocatore Thompson (apparso, ad onor del vero e per le statistiche precedentemente viste, sottotono) e le altre caratteristiche ben note di tutto il roster laziale, nessuno escluso. Tra due giorni, se non si vuole arrivare alla temutissima gara 5, si deve vincere senza troppi giri di parole, frenesia, timori e calcoli.

Il riassunto: D’Arcangeli sceglie Giordano, Menalo, Thompson, Nikolic e Ndzie mentre coach Bechi schiera il solito quintetto formato da Bottioni, Clarke, Ikangi, Ogide e Maganza. Primo quarto decisamente contratto; parte sicuramente meglio Stella Azzurra con un 5-0 mentre per vedere i primi due punti dell’Allianz ad opera di Andy Ogide bisogna aspettare solo la metà frazione. È palese che, tra le due squadre, chi sente più il peso del match è San Severo anche perché i romani non hanno nulla da perdere. Forse per tali ragioni, Bechi richiama agli ordini i suoi quando sul tabellone si legge 15-8. Un distacco che diminuisce anche se non di molto. Primo parziale: 17-13. I padroni di casa sono più carichi del solito, impongono tanta aggressività sotto canestro, marcature rigide, costringono ai falli gli avversari e per la Cestistica è davvero molto difficile trovare lo spiraglio giusto che porta ad una conclusione efficace. L’unico vero realizzatore è la “pantera giallonera” che sta provando in tutti i modi a trascinare i suoi compagni. Mancano, però, i punti degli altri e le triple proprio non arrivano. Così i laziali, spinti anche dal proprio pubblico, cercano l’allungo. Si va al riposo sul 38-30. Al ritorno sul parquet è Rotnei Clarke, manco a dirlo, a siglare la prima ‘bomba’ di serata e quasi immediatamente dopo lo imitano Ikangi, Menalo e Thompson. Il trend è lo stesso dall’inizio della gara con gli azzurrini che provano l’allungo definitivo e San Severo pronta a risucchiare punti importanti. Se l’Allianz vuole spostare l’inerzia deve farlo in questo quarto. Terzo parziale: 54-49. L’impatto nell’ultima decina per i neri non è dei migliori, i romani si portano a +12 e coach Bechi, per ben due volte, chiama sospensione. Al di la della condizione fisica – di certo un’attenuante – manca la giusta concentrazione che, in questa gara ed in questo quarto, dovrebbe essere elemento imprescindibile. Così non si va molto lontano ed infatti, fino alla fine, il punteggio premia il coraggio dei padroni di casa: 77-65.



C’è bisogno di gara 4: giovedì 17 giugno, stessa ora e stesso parquet.

Credits foto: Stella Azzurra Roma

Il tabellino

Stella Azzurra Roma – Allianz Pazienza Cestistica San Severo 77-65 (17-13, 21-17, 16-19, 23-16)

Stella Azzurra Roma: Stephen mark Thompson jr 14 (1/5, 3/4), Roberto Rullo 11 (1/3, 2/9), Kevin Ndzie 10 (4/4, 0/0), Lazar Nikolic 9 (3/7, 1/1), Sandi Marcius 9 (3/4, 0/0), Leo Menalo 7 (2/8, 1/1), Thomas Reale 7 (1/1, 1/2), Nicola Giordano 6 (3/7, 0/0), Matteo Ghirlanda 4 (2/5, 0/1), Matteo Visintin 0 (0/5, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 – Rimbalzi: 36 15 + 21 (Sandi Marcius 7) – Assist: 20 (Nicola Giordano 6)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andy Ogide 25 (10/12, 1/3), Iris Ikangi 13 (3/5, 2/4), Marco Contento 11 (0/4, 2/6), Rotnei Clarke 8 (1/3, 1/6), Marco Maganza 4 (2/2, 0/0), Riccardo Bottioni 2 (1/4, 0/1), Chris Mortellaro 2 (1/2, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/1), Michele Antelli 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 29 9 + 20 (Andy Ogide 9) – Assist: 12 (Rotnei Clarke 5)

Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo