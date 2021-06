FOGGIA – ADOC: “Via Sant’Alfonso de Liguori subito zona30”. L’associazione dei consumatori uil chiede un confronto urgente col commissario Magno

ADOC FOGGIA: “Via Sant’Alfonso de Liguori subito zona30”

L’associazione dei consumatori uil chiede un confronto urgente col commissario Magno

“ADOC FOGGIA è al fianco dei cittadini e del comitato spontaneo nel chiedere interventi urgenti per mettere in sicurezza via Sant’Alfonso de Liguori”. A dichiararlo Enzo Pizzolo, Presidente ADOC FOGGIA.

“Dopo l’ennesimo tragico incidente costato la vita a un residente circa una settimana fa i residenti sono esasperati e preoccupati. L’area in questione, oltre ad essere caratterizzata da una pessima condizione di tutti i dispositivi di sicurezza installati negli anni, sembra essere diventata un pezzo di “Le Mans”: auto e mezzi di lavoro che sfrecciano incuranti mettendo a rischio la vita di pedoni e residenti. Già circa 6 anni fa su questa stessa strada perse la vita una donna. Non si può continuare così, è arrivato il momento di fermare la strage e mettere tutta l’area in sicurezza”.

“Per questo – prosegue il Presidente di ADOC FOGGIA – siamo già al fianco dei cittadini che in queste ore stanno costituendo un comitato spontaneo e avviando una raccolta firme”.

A tal proposito ADOC FOGGIA chiede un confronto urgente con il Commissario del Comune di Foggia, Marilisa Magno: “C’è bisogno di soluzioni concrete e immediate. Via Sant’Alfonso De Liguori deve essere trasformata in una zona30 per limitare al massimo consentito la velocità veicolare, prevedendo anche l’istallazione di nuovi dossi, semafori ed eventuali telecamere. Per questo e per ulteriori altre proposte chiediamo di incontrare con urgenza il Commissario Magno”.