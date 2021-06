FOGGIA – ESAMI DI STATO: GLI AUGURI AGLI STUDENTI E AI DOCENTI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA NICOLA GATTA

Al via gli esami di stato per gli studenti di Capitanata dell’ultimo anno delle scuole superiori. Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, formula gli auguri ai maturandi e ai docenti.

“ La pandemia ha condizionato il pianeta scuola e la Provincia ha messo in campo tutte le risorse necessarie per far si che gli esami di stato si svolgano in sicurezza. Si tratta di un appuntamento importante nella vita di ogni studente, un’esperienza unica e una svolta decisa per la crescita individuale. – Dichiara il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ai maturandi – Bisogna vivere questo momento con la massima serenità e con la convinzione che i sacrifici verranno sempre riconosciuti e apprezzati a prescindere dall’ esito finale. Ai docenti l’augurio che tutto lo sforzo e il lavoro profuso venga ricompensato con il successo dei propri studenti. Si chiude un ciclo, lungo ed impegnativo, si aprono le porte verso un futuro ricco di soddisfazioni”.