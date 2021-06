FOGGIA – IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA MAURIZIO DETALMO MEZZAVILLA, COMANDANTE DEL COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI “OGADEN”, IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE

Oggi, il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, ha fatto visita ai reparti dei Carabinieri di Foggia per evidenziare i positivi risultati ottenuti in queste giornate non facili per la città e nel contempo incoraggiare tutto il personale a continuare nello sforzo operativo per ripristinare la legalità e il senso di sicurezza nei cittadini.

Il Comandante Interregionale ha altresì incontrato i massimi rappresentanti dello Stato a Foggia.