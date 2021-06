SAN SEVERO – NELLA NOTTE TRA GIOVEDI’ 17 E VENERDI’ 18 GIUGNO TRATTAMENTO FITOSANITARIO SU ALBERATURE DI ALCUNE IMPORTANTI ARTERIE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore all’Ambiente e Verde Felice Carrabba comunicano che il Dirigente AREA VI e ad interim Area IV Benedetto E. di Lullo con propria Ordinanza n. 80 del 15.06.2021 ha disposto il TRATTAMENTO FITOSANITARIO SU ALBERATURE DI ALCUNE IMPORTANTI ARTERIE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO – DISCIPLINA ALLA PREVENZIONE DANNI A PERSONE ED ANIMALI DOMESTICI.

L’ordinanza si è resa necessaria al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e le alberature del verde pubblico, rinveniente dal diffondersi di parassiti ed insetti i quali, oltre che essere potenziali trasmettitori di eventuali forme allergiche e malattie correlate, gravano negativamente sulla vita delle piante stesse. Si procederà al contenimento e controllo del loro proliferare sulle essenze arboree ubicate nelle principali arterie del centro urbano, specie in vista dell’innalzarsi delle temperature. Atteso che, nonostante il prodotto utilizzato, altamente biologico e regolarmente registrato presso il Ministero della Salute, adatto all’uso pubblico e ritenuto quasi del tutto innocuo per l’uomo e gli animali, per ragioni di sicurezza pubblica, si rende necessario che nessuna persona o animale domestico possa incorrere nel rischio, seppure remoto, di contaminazione. O R D I N A Nelle aree interessate dalle seguenti vie e piazze, oggetto dell’intervento: Viale Matteotti; Via T. Solis; C.so Garibaldi; Piazza Cavallotti; Via M. Tondi; Via Don F. Canelli; Via Foggia vecchia (P.zza Immacolata); Via Zannotti; P.zza Cavallotti; P.zza Aldo Moro, Via Zannotti (da Via Don Minzoni a Viale 2 Giugno) e nella notte tra il giovedì 17 Giugno ed il venerdì 18 Giugno, dalle ore 00:00 alle 06:00, l’assoluto divieto delle seguenti disposizioni: lasciare all’aperto generi alimentari o bevande seppure sigillate; lo stazionamento di animali domestici in luogo aperto; il trattenimento, seppure in prossimità, dei luoghi di intervento del trattamento; Tenere aperte porte, balconi, finestre durante il passaggio del mezzo irroratore; è, altresì, consigliato un accurato risciacquo di tavoli, lavandini, piani di lavorazione e basi di appoggio posti all’esterno delle abitazioni delle aree limitrofe e circostanti. AVVISA Nel caso di avverse condizioni metereologiche (pioggia e/o vento forte), che non consentano l’effettuazione dell’intervento, lo stesso sarà effettuato nella notte tra il lunedì 21 giugno e martedì 22 giugno dalle ore 00:00 alle 06:00. Demanda La Polizia Municipale per l’esecuzione della presente Ordinanza e per quanto di competenza

SAN SEVERO, 16 giugno 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo