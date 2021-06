SAN SEVERO – SABATO 19 GIUGNO AL TEATRO VERDI INAUGURAZIONE DEL FILM FESTIVAL INTERNAZIONALE SA.FI.TER

Si apre a San Severo, nella splendida cornice del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, la XVIII edizione del Film Festival Internazionale Sa.Fi.Ter in programma dal 19 al 27 giugno 2021 in varie città della Puglia: San Severo, Sammichele di Bari, San Vito dei Normanni e Fasano. Il Festival Sa. Fi. Ter – Salento Finibus Terrae – Film Festival Internazionale del Cortometraggio è un’iniziativa della Regione Puglia, prodotta da Apulia Film Commission. E’ Ideato e organizzato dal regista e direttore artistico Romeo Conte e dalla sua Events Production.

“Nel ribadire il programma già ufficializzato in precedenza della rassegna – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – ci piace sottolineare come alla tappa di San Severo parteciperanno anche 60 studenti del Liceo Classico Tondi – Liceo Scientifico Checchia Rispoli, i quali hanno realizzato dei cortometraggi che potrebbero anche essere proiettati nel corso delle serate. Per loro è stata un’esperienza proficua, preziosa dal punto di vista della crescita culturale in un settore che respira di novità per la formazione scolastica”.

La cerimonia d’inaugurazione è fissata alle ore 17.00 di sabato 19 giugno con la proiezione dei cortometraggi della sezione “Corti d’Italia”. Le opere in gara, selezionate dal direttore artistico del festival, che si contenderanno il titolo di migliore cortometraggio, migliore regia, migliore interpretazione maschile e migliore interpretazione femminile, sono: “Amore cane” di Jordi Penner; “Uno dopo l’altro” di Valerio Gnesini; “L’eredità” di Raffaele Ceriello; “Antenne” di Mirko Fracassi; “Intollerance” di Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga; “27 marzo 2020” di Alessandro Haber; “Giusto il tempo di una sigaretta” di Valentina Casadei; “Male fadàu” di Matteo Incollu. A designare i vincitori o le vincitrici dei premi ci sarà una giuria di qualità presieduta da Mirko Frezza insieme a Vito Facciolla, Giovanni Trombetta, Emanuele d’Angelo e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino. Sempre il 19 giugno, ci sarà la proiezione del lungometraggio “Aspromonte – La terra degli ultimi”, opera che precederà la consegna del premio Safiter al regista Mimmo Calopresti, e ai due attori protagonisti del film, Francesco Colella e Marco Leonardi, che saranno presenti alla proiezione.

Domenica 20 giugno sarà invece dedicata agli autori e alle autrici pugliesi con la proiezione di cortometraggi diretti da registi e registe locali: un evento straordinario teso a valorizzare il lavoro dei dieci giovani partecipanti che hanno consacrato la loro vita alla cinepresa. Le opere in gara, la cui proiezione inizierà alle 17:00, sono: “Quello che resta” di Giuseppe Pippo Laghezza; “Li Paradisi” di Manuel Marini; “Come a Micono” di Alessandro Porzio; “Inverno” di Giulio Mastromauro; “Smile” di Kevin Spagnolo; “Ma chi ti conosce” di Vito Di Marinelli; “Gesù in ferie” di Michele Bia; “Stardust” di Antonio Andrisani e “Dentro il mare” di Leonardo Dell’Olio. Questi film gareggeranno per i seguenti riconoscimenti: migliore cortometraggio, migliore regia, migliore interpretazione maschile, migliore interpretazione femminile e migliore sceneggiatura. In questo caso la giuria che decreterà i vincitori e le vincitrici sarà capitanata da Paolo Sassanelli, in veste di presidente di questa sezione, e costituita dagli attori Mimmo Mancini, Paolo De Vita, Totò Onnis, dai registi Nico Cirasola, Andrea Costantino, Antonio Palumbo e dal regista Pippo Mezzapesa, a cui si unità la signora Antonella Colasanto, come rappresentante del pubblico. Durante la giornata sarà consegnato il premio postumo al grande attore pugliese Teodosio Barresi, che verrà ritirato dal figlio Carmine. Inoltre, saranno proiettate: “Barivuud” regia di Totò Onnis e “Varichina” di Antonio Palumbo e Mariangela Barbanente in cui uno dei protagonisti del film che ripercorre “la vera storia della falsa vita di Lorenzo De Santis” è proprio Totò Onnis. In tutte le serate del festival sarà proiettato il cortometraggio della durata di tre minuti di Edoardo Winspeare “Requiem per gli Ulivi di Puglia” con le immagini di Lucio Ianni, Cosimo Forina Pierluigi Schena e dello stesso Winspeare.

