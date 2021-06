SAN SEVERO – A PALAZZO CELESTINI INCONTRO A.C. – CONFINDUSTRIA FOGGIA

A Palazzo Celestini – Residenza Municipale, nel pieno rispetto delle normative anti Covid 19, si è tenuto un incontro con la delegazione di Confindustria Foggia, guidata dal Presidente Provinciale Giancarlo Dimauro.

Per il Comune di San Severo erano presenti il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta, gli Assessori Felice Carrabba e Celeste Iacovino, il Dirigente Comunale Fabio Mucilli. Per Confindustria: Giancarlo Dimauro – Presidente. Vice Presidenti: Alfonso De Pellegrino, Rocco Salatto, Maria Teresa Sassano. Nicola Biscotti, Responsabile Logistica e Trasporti. Presidenti di Sezione: Ivano Chierici, (Ance Foggia), Paolo Lops – Vice Presidente Ance Foggia, Giuseppe Clemente, Presidente Formedil; Enrico Barbone – Direttore Generale, Micky De Finis – Responsabile Centro Studi.

“E’ stata l’occasione giusta, a 100 giorni dall’insediamento – dicono gli amministratori comunali – per conoscere la nuova squadra che ha cominciato da qualche mese a guidare l’organizzazione degli industriali di Capitanata. Si è trattato di un primo confronto utile ed indispensabile per conoscerci meglio ed avviare una pianificazione sinergica, capace in futuro di attuare interventi e progettualità per il nostro territorio. Abbiamo valutato ed immediatamente accolto l’invito del presidente Dimauro per istituire un tavolo tecnico permanente Comune – Confindustria, al fine di porre in discussione le attività di progettazione per il territorio di San Severo, ma anche per raccogliere suggerimenti, idee e proposte per le aziende locali. Dall’incontro odierno è emersa anche la precisa volontà di intraprendere ogni iniziativa per il rispetto della legalità e di tutte le norme previste per il mondo imprenditoriale locale”.

SAN SEVERO, 17 giugno 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo