FOGGIA – CONFINDUSTRIA FOGGIA PLAUDE ALLA RICONFERMA DI ANDREA PRENCIPE ALLA GUIDA DELLA LUISS

CONFINDUSTRIA FOGGIA PLAUDE ALLA RICONFERMA

DI ANDREA PRENCIPE ALLA GUIDA DELLA LUISS

“La conferma del prof. Andrea Prencipe nel ruolo di Rettore per il prossimo triennio della “Luiss Guido Carli” non premia solo un lucido e tenace impegno accademico ma testimonia in maniera solare ed inequivocabile la grande spinta sul versante dell’innovazione che Prencipe ha saputo imprimere nel Paese.

Al Magnifico Rettore, uno dei figli migliori della Capitanata, vanno quindi le più sentite felicitazioni di Confindustria che, non da ora, si avvale del suo prezioso contributo scientifico”.

Così il Presidente di Confindustria Foggia, Giancarlo Francesco Dimauro all’indomani della scelta adottata dal Consiglio di Amministrazione della Luiss, presieduto da Vincenzo Boccia.

“A nome dell’intera compagine del Centro Studi di Confindustria Foggia – è il commento del Responsabile Micky dè Finis – sento di dover esprimere gli auguri migliori di buon lavoro al prof. Prencipe, autorevolissimo componente del nostro Comitato Scientifico. Andrea Prencipe, non è solo il vertice di uno dei migliori Atenei europei, ma è un punto di riferimento per la formazione d’eccellenza, la ricerca e l’innovazione, competenze assunte attraverso un lungo percorso all’estero e, ancor prima, nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Conoscendo il suo amore per il Mezzogiorno e per la Puglia questo suo rinnovato impegno al vertice della Luiss non potrà che portar bene, soprattutto alla Capitanata che gli ha dato i natali cui è rimasto legatissimo”.