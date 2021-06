FOGGIA – ROTARY CLUB – IL 22 GIUGNO IL PREMIO SCUOLA

Proseguendo il percorso legato al tema dell’anno sociale 2020-2021 e cioè la legalità in tutte le espressioni, il Rotary Club Foggia, presieduto dall’ Avv. Luigi Miranda, ha anche portato a termine il “Premio Scuola”, progetto in favore dei giovani studenti di Foggia (quest’anno riservato agli studenti delle scuole medie superiori) con il concorso avente appunto a tema: “La legalità e la ripresa economica e sociale nella società post Covid-19”.

Alla rassegna hanno partecipato numerosi studenti di Foggia del Liceo “G. Marconi”, del Liceo Artistico “Lanza-Perugini”, dell’Istituto Tecnico “P. Giannone – E. Masi” e dell’IstitutoProfessionale “A. Pacinotti”.

La commissione, dopo aver esaminato in forma anonima tutti gli elaborati pervenuti, attenendosi ai prefissati criteri di valutazione, ha stilato la graduatoria che verrà resa nota nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 22 giugno 2021 alle ore 18,30 presso la sede del Tennis Club di Foggia (in Via del Mare km. 4,5) .