Verstappen conquista la pole in Francia davanti a Hamilton, Sainz 5°

LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la pole position del GP di Francia di Formula 1. Il pilota olandese al volante della Red Bull è il più veloce in 1’29″990 e scatterà davanti al principale rivale, Lewis Hamilton, distante due decimi e mezzo. Terza posizione per Valtteri Bottas, poi l’altra Red Bull di Sergio Perez. Terza fila per Carlos Sainz con Pierre Gasly, Charles Leclerc è settimo, poi Lando Norris, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo.

“Finora è stato un weekend altamente positivo su una pista dove abbiamo avuto delle difficoltà – ha dichiarato Verstappen dopo la pole position – C’è stata una svolta dalle prove libere 2 e fare la pole è molto bello. I punti non vengono assegnati oggi ma è stata una grande giornata: dobbiamo concludere domani portando 25 punti, quelli che abbiamo perso a Baku”. “Complimenti a Verstappen, ha fatto un gran lavoro – ha ammesso Hamilton – Sono stati incredibilmente veloci, mentre io perdevo tanto tempo nel rettilineo. Nel long run sono stati più rapidi, speriamo di avere delle opportunità: potremmo fare la danza della pioggia per inventarci qualcosa. Non sono mai stato contento della macchina in questo fine settimana ma alla fine, sgobbando, siamo riusciti a portarla a un buon livello grazie al lavoro degli ingegneri”.

