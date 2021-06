Zarco in pole nel Gran premio di Germania davanti a Quartararo

CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Johann Zarco conquista la pole position nel GP di Germania con un brivido nel finale. Il francese della Ducati firma il giro più veloce in 1’20″236 e poi cade nel tentativo successivo, pur senza gravi conseguenze. Fabio Quartararo non riesce a conquistare la sesta pole consecutiva, beffato per 11 millesimi. Grande prova di Aleix Espargaro, che porta l’Aprilia in prima fila ed è davanti a Jack Miller, che vanifica l’ultimo tentativo con qualche sbavatura nell’ultimo settore. “Sono felicissimo per la pole position. E’ una pista molto difficile, abbiamo lavorato bene con il team e fatto progressi importanti – ha dichiarato Zarco – Sul passo gara è più complicato, perchè quando la gomma cala faccio più fatica, ma partire primo sarà un buon vantaggio. Alla fine ho provato a fare ancora un grande giro, ma penso di essermi piegato troppo e alla curva 5 sono caduto”. “Questo weekend non mi sto sentendo proprio bene, anche per il time attack – ha spiegato Quartararo – E’ stato un giro veramente bello, ma sono stato anche molto in difficoltà. Facciamo fatica sul giro secco in questa pista: la gomma si scalda tanto e la nostra moto stenta rispetto alle altre, soprattutto nel secondo e nel quarto settore. Il nostro obiettivo però è stare in prima fila e ci siamo”. Quinto tempo per Marc Marquez (Honda), decimo Pecco Bagnaia (Ducati). Rammarico per Franco Morbidelli che nel Q1 cade nel mezzo del suo ultimo tentativo in curva 13. Indietro Valentino Rossi: il “Dottore” scatterà dalla sedicesima casella, male Maverick Vinales solamente 21esimo.

(ITALPRESS).